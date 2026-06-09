México asegura que inauguración del Mundial será en paz y tranquila pese a protestas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado este martes que el próximo 11 de junio será declarado como feriado oficial en Ciudad de México. El objetivo es liberar el tránsito dada la inauguración del Mundial 2026.

De acuerdo a las declaraciones de la Presidenta, la medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Se suspenden las labores el día 11 en todas las oficinas y públicas y privadas“, detalló la mandataria en la conferencia de prensa de esta mañana.

CDMX suspende sus labores el 11 de junio por inauguración del Mundial 2026: será feriado

La consejera jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, presentó la medida durante una rueda de prensa este martes en Palacio Nacional.

Alcalde informó de la publicación de un decreto en el DOF para la suspensión de actividades escolares y laborales en el marco de la próxima inauguración de la Copa Mundial 2026 en la capital mexicana.

UNAM suspendió las clases

La consejera jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde informó de la suspensión de actividades escolares y laborales en CDMX publicada en el DOF. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

En línea con la adminsitración de Sheinbaum, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también declaró la suspención de las actividades académicas para este jueves 11 de junio.

A través de un comunicado lo confirmaron las autoridades. La suspensión será “de manera excepcional y sólo durante esa jornada”, se aclaró.

Los motivos son debido a “las afectaciones severas a la movilidad previstas ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México”.