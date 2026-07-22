Revolut es una fintech británica que se está expandiendo en otras regiones (Fuente: Archivo).

En esta noticia Conectividad internacional desde una sola aplicación

Revolut lanzó en México un servicio de eSIM digitales integrado en su aplicación, con el que sus clientes podrán contratar planes de datos para más de 150 países antes de viajar al extranjero, sin necesidad de utilizar tarjetas SIM físicas ni pagar costosas tarifas de roaming.

Con este movimiento, la compañía busca fortalecer su ecosistema de viajes al combinar servicios financieros y conectividad móvil en una sola plataforma, una estrategia con la que pretende diferenciarse de la banca tradicional y responder al crecimiento de los viajes internacionales desde México.

Conectividad internacional desde una sola aplicación

Los planes estarán disponibles directamente desde la pestaña RevPoints de la aplicación y podrán adquirirse utilizando el saldo existente de la cuenta Revolut, sin necesidad de crear perfiles adicionales o utilizar otros métodos de pago. La activación será completamente digital y compatible con dispositivos iPhone y Android que admitan tecnología eSIM.

Los paquetes comienzan en MXN$ 81 y varían según el destino y la duración del viaje. Los usuarios podrán elegir entre planes por país, región o cobertura global, con opciones de hasta 100 GB de datos. Además, el servicio opera bajo un esquema de prepago, sin renovaciones automáticas ni cargos inesperados, lo que busca dar mayor certidumbre sobre el gasto de conectividad durante los viajes.

La eSIM fue desarrollada en colaboración con la empresa de telecomunicaciones 1Global y aprovecha la tecnología Dual SIM, por lo que los usuarios podrán conservar su número telefónico habitual mientras utilizan el plan de datos internacional contratado desde la aplicación.

“Buscamos la disponibilidad de este producto eSIM para nuestros clientes con el fin de eliminar una de las molestias más comunes para los viajeros mexicanos: el roaming costoso y el inconveniente de cambiar las tarjetas SIM físicas. Al llevar la conectividad directamente a la aplicación Revolut, nuestros clientes pueden administrar su dinero de viaje y sus datos en un solo lugar seguro, pagando sin problemas dentro de la aplicación”, afirmó Sergio Gutiérrez, líder de Estrategia de Producto en Revolut Bank.

La nueva función ya está disponible para todos los clientes de Revolut en México que cuenten con dispositivos compatibles. Desde la aplicación podrán seleccionar el destino, consultar el costo en pesos antes de realizar la compra y activar el servicio en cuestión de minutos, sin necesidad de instalar una tarjeta SIM física.

Con este lanzamiento, Revolut continúa ampliando su ecosistema de servicios en el país y refuerza su apuesta por el segmento de viajeros internacionales, al integrar la administración del dinero y la conectividad móvil en una sola plataforma.