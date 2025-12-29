El Instituto Mexicano del Seguro Social intensificará en 2026 un proceso de fiscalización que podría dejar sin pensión a miles de adultos mayores. La medida obedece a cruces digitalizados de información que detectan inconsistencias. La suspensión del pago será inmediata en casos específicos.

El IMSS implementa un sistema de vigilancia riguroso que cruza bases de datos en tiempo real para identificar irregularidades en el cobro de pensiones . La depuración de nómina busca garantizar que los beneficios lleguen solo a quienes cumplen con los requisitos legales, pero también pone en riesgo a pensionados que desconocen las reglas o enfrentan errores administrativos.

Cuáles son las causas de suspensión de pensiones del IMSS

La causa principal de suspensiones será el reingreso al mercado laboral formal sin notificación previa. Muchos jubilados, presionados por la inflación o el deseo de mantenerse activos, aceptan empleos donde vuelven a cotizar al IMSS. Si esto ocurre sin informar al Instituto o antes de cumplir los plazos que marca la ley según el régimen de pensión, se genera una incompatibilidad automática.

Estos pensionados del IMSS se quedarán sin su paga en 2026

El sistema detecta el cobro simultáneo de salario y pensión bajo condiciones no permitidas, lo que detiene el depósito mensual y, en casos graves, obliga a devolver los montos cobrados indebidamente.

Otras causas de suspensión del pago de pensión del IMSS

El IMSS también suspenderá pensiones por expedientes con errores de origen: nombres mal capturados, discrepancias en la CURP o semanas cotizadas validadas erróneamente en el pasado. Estos errores administrativos que antes se toleraban ahora se corrigen mediante la suspensión del beneficio hasta que el pensionado demuestre la corrección de datos ante las subdelegaciones del Instituto.

Otro motivo grave es la falta de validación de supervivencia. Aunque se ha avanzado en la eliminación del trámite presencial, ciertos regímenes y casos específicos aún requieren confirmación periódica. No aparecer en los registros de actividad puede interpretarse como el fallecimiento del titular, lo que activa la suspensión automática del pago.

El IMSS también persigue con rigor legal los cobros post-mortem, es decir, el uso de tarjetas de pensionados fallecidos por parte de familiares representa una de las alertas rojas que desencadena no solo la suspensión, sino procesos penales.

Cómo evitar la suspensión de la pensión del IMSS

Si se planea volver a trabajar, resulta vital asesorarse sobre si el régimen de pensión —Ley 73 o Ley 97— lo permite y bajo qué condiciones de tiempo y salario. Cada esquema establece reglas distintas respecto a la compatibilidad entre pensión y empleo formal, y desconocerlas no exime de consecuencias.

La revisión del Expediente Electrónico debe convertirse en prioridad inmediata. Cualquier discrepancia en la designación de beneficiarios o en los datos personales debe corregirse de inmediato en las subdelegaciones del IMSS. No se trata solo de evitar que suspendan el pago, sino de prevenir el camino burocrático que representa reactivar una pensión suspendida, un proceso que puede extenderse durante meses y generar angustia financiera severa en adultos mayores que dependen de ese ingreso.