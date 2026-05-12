Las condiciones climáticas continúan generando atención en varias regiones del país luego de que el IDEAM actualizara su informe técnico diario con alertas por lluvias, tormentas eléctricas y posibles crecientes súbitas. Aunque este tipo de reportes se actualizan de forma periódica, el documento más reciente volvió a poner el foco sobre varios departamentos con riesgo por precipitaciones intensas y fenómenos asociados. En medio de la actual temporada de lluvias, miles de ciudadanos consultan qué zonas podrían registrar mayores afectaciones y cuáles son las recomendaciones de las autoridades. De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, actualizado el 11 de mayo de 2026, durante las últimas horas se registró abundante nubosidad y lluvias de moderada a fuerte intensidad en distintos sectores del país. El informe señala presencia de tormentas eléctricas sectorizadas en zonas del sur de Cesar, Bolívar, Meta y Vichada, además de áreas de Córdoba, Chocó, Santander, Antioquia y Guainía. También se reportaron lluvias ligeras y moderadas en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Casanare, Caquetá y Putumayo. En varias regiones del Pacífico y la Andina se prevén acumulados importantes de precipitación durante la tarde y la noche, lo que podría incrementar el riesgo de afectaciones locales. Además del monitoreo meteorológico, el IDEAM mantiene alertas hidrológicas por probabilidad de crecientes súbitas, inundaciones y niveles altos en ríos de distintas cuencas del país. Entre las recomendaciones principales para la población aparecen: El informe también recuerda que las alertas pueden actualizarse constantemente según cambien las condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda seguimiento permanente a canales oficiales.