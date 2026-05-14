La Licencia Permanente de Conducir en la Ciudad de México (CDMX) fue reactivada en noviembre de 2024 y desde entonces se ha consolidado como un beneficio significativo para los automovilistas al eliminar la necesidad de renovaciones periódicas. Sin embargo, este permiso, aunque no caduca, está sujeto a la cancelación definitiva por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) si el conductor incurre en faltas graves. A pesar de su carácter de “permanente”, la autoridad capitalina se reserva el derecho de revocar la licencia de conducir ante violaciones serias al Reglamento de Tránsito con el fin de garantizar la seguridad vial. Una de las infracciones más penalizadas es la de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, así como la acumulación de sanciones impuestas por el programa “Conduce sin Alcohol”. La SEMOVI posee la autoridad para revocar el permiso a aquellos conductores que se encuentren involucrados en accidentes viales que resulten en víctimas graves o fallecimientos. Una de las causas más severas para la cancelación definitiva de la licencia está relacionada directamente con incidentes de tráfico con consecuencias fatales. La cancelación de la licencia de conducir permanente puede ser revocada por las siguientes razones: Estas acciones ponen en riesgo la vida de terceros y son motivo inmediato para la revocación del documento. Existen motivos adicionales que afectan la validez de la licencia de conducir permanente, tales como la presentación de información o documentos falsos durante el proceso de trámite. Esta situación se clasifica como una causa de cancelación inmediata e irreversible. Es fundamental que los automovilistas que poseen la licencia de conducir permanente comprendan que, en la mayor parte de los casos de revocación por estas faltas graves, no es posible volver a tramitar el permiso. Por otro lado, la SEMOVI supervisa la aptitud física de los conductores; si se presentan enfermedades crónicas o trastornos que afectan notablemente la capacidad para conducir de manera segura, la autoridad puede requerir exámenes médicos o de manejo y, en caso necesario, proceder a la cancelación. Los interesados en obtener este documento deben cumplir con los requisitos establecidos, como el pago de $1,500 pesos y, para nuevos solicitantes, la aprobación de un examen teórico. La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 31 de diciembre de 2025.