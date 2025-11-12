La Ciudad de México compartió una buena noticia para los conductores: habrá horario extendido para el trámite de la licencia de conducir permanente. De esta manera, una vez obtenida una cita, los habitantes podrán gestionar el documento entre las 09:00 y las 21:00 horas en todos los municipios, siempre y cuando sea hasta el 31 de diciembre.

Esta modificación, confirmada por Clara Brugada, tiene como objetivo que los ciudadanos que por motivos laborales no puedan acudir a los módulos en horarios tradicionales, no se queden sin el documento antes de que llegue la fecha límite para conseguirlo.

Asimismo, se podrá iniciar el trámite en línea para obtener la versión digital del documento, pero no será para todos. Únicamente quienes ya contaban con licencia de conducir tipo A podrán hacerlo.

Quiénes no podrá tramitar la versión en línea de la licencia de conducir permanente

Aun cuando existe la posibilidad de tramitar la licencia de conducir permanente en línea, no todas las personas pueden hacerlo.

Esta opción sólo está disponible para quienes ya contaban con una licencia de conducir tipo A vigente.

En general, quienes obtuvieron o repusieron su licencia de conducir en los últimos tres años pueden acceder sin problemas a la versión digital. En cambio, no pueden hacer el trámite en línea las personas que:

Tienen una licencia de conducir deteriorada o con datos ilegibles.

Perdieron el plástico y no cuentan con información actualizada en el sistema.

Estas necesitan modificar y corregir los datos personales, ya que deben acudir de forma presencial a un Centro de Servicio de la Tesorería con cita previa.

Cómo tramitar la licencia de conducir permanente en línea

Los interesados deben ingresar en el portal oficial de la Ciudad de México, utilizando la Llave CDMX. Una vez dentro, deberán seleccionar el trámite de la Secretaría de Movilidad e ingresar la línea de captura correspondiente.