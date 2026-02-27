El Servicio Militar Nacional será un requisito indispensable para aquellos hombres que deseen cursar ciertas carreras universitarias directamente relacionadas con las Fuerzas Armadas. En este contexto, la formación académica abarcará aspectos de disciplina, instrucción y obligaciones militares desde el momento de su ingreso. Si bien la conscripción constituye un procedimiento general para varones de 18 años, en estos casos se transforma de un trámite administrativo a un componente esencial del plan de estudios, lo que condiciona tanto la vida universitaria como el ejercicio profesional posterior. El comunicado oficial establece que el servicio puede ser realizado en el Ejército o la Armada, en calidad de soldados, clases u oficiales, de acuerdo con las capacidades y aptitudes de cada conscripto y que su cumplimiento cuenta con un respaldo jurídico completo. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, enfatiza que el Servicio Militar Nacional es “obligatorio y de orden público” para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, en conformidad con el artículo 5 constitucional. En contraste, universidades civiles como la UNAM, el IPN o instituciones estatales no exigen el SMN como requisito académico, aunque los varones deben cumplirlo de manera individual ante juntas municipales o alcaldías. En instituciones militares, el SMN no se libera por sorteo ni modalidades civiles, ya que queda integrado al régimen escolar. Los estudiantes ingresan como cadetes y asumen compromisos académicos, disciplinarios y profesionales desde el inicio.