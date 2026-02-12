El frente frío 34 ingresará al país junto con una corriente en chorro subtropical, provocando un marcado descenso de temperaturas en varios estados del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el calor comenzará a ceder en amplias regiones, dando paso a mañanas y noches con ambiente gélido. El fenómeno impactará principalmente al norte, centro y zonas serranas, donde se prevén heladas de hasta -5 °C, fuertes rachas de viento y lluvias aisladas. Mientras tanto, el sur aún mantendrá temperaturas elevadas, generando un fuerte contraste térmico en el país. El frente frío 34 ingresará al noroeste de México entre miércoles y jueves, comenzando en Baja California y avanzando hacia el interior del país. Su llegada provocará un descenso notable de temperaturas en el norte y la Mesa Central. Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas serán los estados más afectados, con heladas matutinas y valores bajo cero en zonas montañosas. En el centro, entidades como Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla también registrarán ambiente frío a muy frío, principalmente durante la madrugada. La combinación del frente frío con la corriente en chorro subtropical generará rachas de viento que podrían superar los 70 km/h en el noroeste y norte del país. Esta condición podría provocar tolvaneras y reducción de visibilidad en carreteras. En zonas serranas, las temperaturas mínimas descenderán hasta los -5 °C, con probabilidad de heladas durante la madrugada. El ambiente frío se extenderá también a la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además del descenso térmico, se pronostican lluvias aisladas en algunas regiones del norte y centro del país. Aunque no se prevén tormentas generalizadas, la combinación de viento y frío intensificará la sensación térmica. Mientras el norte registrará un fuerte descenso de temperaturas por el nuevo frente frío, el sur y sureste mantendrán ambiente caluroso por la presencia de un anticiclón. En Guerrero, Oaxaca y Chiapas se prevén máximas de hasta 45 °C. El contraste será marcado, con mañanas gélidas en el centro y norte y tardes muy calurosas en el sur. Además, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec se esperan rachas intensas de viento y posible incremento del oleaje.