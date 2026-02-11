Carlos Slim Helú no solo construyó un imperio en telecomunicaciones y finanzas. El empresario también apostó fuerte por el sector hotelero, con propiedades estratégicamente ubicadas en destinos turísticos y ciudades clave de México y Estados Unidos. A través de Ostar Grupo Hotelero, división de Inmuebles Carso, el magnate opera hoteles históricos, urbanos y de playa que combinan tradición, lujo y tarifas que pueden superar los 11 mil pesos por noche. A continuación, te contamos dónde están sus hoteles de lujo, y cuánto cuesta hospedarse en ellos. Uno de los más emblemáticos es el Hotel Geneve, ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México. Con más de un siglo de historia, este inmueble es considerado un ícono de la hotelería capitalina por su arquitectura clásica y su relevancia cultural. Las tarifas en el Geneve pueden iniciar alrededor de los 2,700 pesos por noche y superar los 11,300 pesos, dependiendo del tipo de habitación y los servicios incluidos. Su propuesta combina historia, ubicación privilegiada y experiencia premium. En Aguascalientes destaca el Hotel Francia, un edificio de estilo europeo situado frente a la Plaza Principal. Mientras tanto, el Hotel Veracruz Centro Histórico ofrece una alternativa estratégica en el puerto, ideal para turismo cultural y de negocios, con una propuesta más tradicional pero dentro del mismo portafolio empresarial. El Hotel Amares Acapulco es la apuesta más visible de Carlos Slim en el segmento de playa. Tras los daños del huracán Otis, el complejo fue totalmente renovado y hoy es un símbolo de la reactivación turística del puerto. Cuenta con 359 habitaciones, restaurantes premium y una ubicación frente al mar. Las tarifas parten desde aproximadamente 2,200 pesos por noche en categorías básicas, y aumentan considerablemente en habitaciones con vista al océano o de nivel superior, según temporada y disponibilidad. El rango de precios dentro del portafolio de Slim es amplio y responde a la ubicación, categoría y servicios. Desde hoteles urbanos con enfoque histórico hasta complejos de playa renovados, las tarifas pueden ir de poco más de 2,000 pesos a más de 11,000 pesos por noche. En el caso del Geneve, la experiencia se centra en la tradición y el lujo clásico en el corazón de la CDMX. En Acapulco, Amares apuesta por el confort moderno y la vista al océano como principal diferencial. A nivel internacional, el grupo también mantiene presencia en Estados Unidos, como el Ramada Gateway en Kissimmee-Orlando, orientado al turismo familiar. En conjunto, la división hotelera de Carlos Slim confirma que su estrategia empresarial también incluye el sector inmobiliario y turístico, con propiedades que facturan millones de pesos al año.