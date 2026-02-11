Un nuevo evento de “Norte” muy intenso se formará este fin de semana en diversas regiones del país, impulsado por un frente frío y una masa de aire polar que avanzan desde el norte hacia el Golfo de México. El fenómeno traerá vientos fuertes, descenso de temperaturas y lluvia en varias entidades del país, con la posibilidad de rachas de viento que superen los 90 km/h en zonas costeras. Especialistas en meteorología y autoridades de Protección Civil han emitido alertas preventivas, exhortando a la población a tomar precauciones por posibles afectaciones en infraestructura, actividades marítimas y caminos, mientras se mantiene el seguimiento del pronóstico oficial. El evento de “Norte” e presenta cuando una masa de aire polar asociada a un frente frío avanza sobre el Golfo de México y el istmo, generando vientos intensos del norte hacia el sur del país. Este fenómeno suele estar acompañado por descenso de temperatura, lluvias y oleaje elevado en las zonas costeras. Para este fin de semana, la interacción entre un frente frío activo y un canal de baja presión favorecerá el fortalecimiento de las ráfagas, que podrían alcanzar entre 80 y 90 km/h en el litoral de Veracruz, principalmente durante la madrugada y primeras horas del día. Ante este escenario, las autoridades mantienen vigilancia y actualizaciones constantes del pronóstico. En Veracruz, las zonas más expuestas al fenómeno son Veracruz y Boca del Río, donde se prevén las rachas más intensas y un marcado descenso de temperatura. A lo largo de la costa norte y sur del estado también se esperan vientos fuertes y persistentes, aunque con menor intensidad que en la región central. Además, podrían registrarse lluvias ligeras a moderadas y ambiente más frío durante la noche, por lo que autoridades piden mantenerse atentos a los avisos oficiales.