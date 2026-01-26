El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a la gran mayoría de la población mexicana ante el avance de un frente frío que provocará desde el lunes lluvias heladas e intensas en varios estados del país.

La masa de aire ártico que se encuentra asociada a este sistema ocasionará un brusco descenso de las temperaturas, prevaleciendo la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en algunas regiones del territorio azteca.

Avanza el frente frío: cuáles son las zonas con pronóstico de lluvias

El SMN detalló que el frente frío núm. 30 se desplazará durante la jornada del lunes 26 de enero sobre el sur del golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán, generando las condiciones propicias para que se registren lluvias fuertes a muy fuertes en dichas zonas, además de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Durante el lunes y martes de la última semana de enero se espera una caída de las temperaturas. (Foto: Archivo)

La masa de aire ártico asociada al sistema frontal, mantendrá el ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte. En este sentido, se registrarán temperaturas bajo cero en las siguientes zonas:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.

El Servicio Meteorológico Nacional pone el foco a su vez en el evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, istmo y golfo de Tehuantepec.

Al mismo tiempo, se confirmó que prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizabaw.

En este contexto, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló cuáles son los estados que se verán afectados por las lluvias intensas.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas)

Yucatán

Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Hidalgo (Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo),

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

El pronóstico del tiempo para el lunes 26 de enero en la República Mexicana. (Foto: Archivo)

Llueve el martes: qué estados de México se verán afectados

Para el martes 27 de enero, el frente frío núm. 30 se extenderá con características de estacionario sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar México.

Sin embargo, la masa de aire ártico que se encuentra asociada, ocasionará fuertes lluvias en el oriente y sureste del país. Además, continuará el evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), de 50 a 70 km/h en Veracruz y Quintana Roo, y con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Por otro lado, se mantendrá el ambiente muy frío a gélido con bancos de niebla matutinos sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

En este sentido, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán que durante el martes 27 de enero, los siguientes estados se vean afectados por el agua: