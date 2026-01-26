Incluso con una dura política arancelaria impuesta desde Washington, México se consolidó como la potencia exportadora de América Latina hacia Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el año pasado México envió mercancías por un total de u$s 604,186 millones, lo que representó 44% del total de los envíos de la región a la economía más grande del mundo.

México supera al resto de las economías latinoamericanas, pues su competidor más cercano, Brasil, exportó poco más de la mitad, al acumular u$s 348,700 millones en el mismo lapso.

Las otras ocho economías con más exportaciones hacia Estados Unidos acumularon ventas por u$s 407,253 millones, u$s 200,000 millones menos que México.

Number One

Pero México no solo se consolidó como la potencia exportadora de América Latina, sino que se ganó el título mayor exportador mundial hacia Estados Unidos, al menos en octubre pasado.

De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, México alcanzó una participación de 17.7% del mercado de importaciones de ese país, una cifra histórica.

Este dato ubicó a México como el principal exportador, por encima de China y Canadá, que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Entre enero y octubre del año pasado, las exportaciones nacionales hacia el principal socio aumentaron 5.6% anual, según estimaciones de Banamex.

El sector que tuvo un mayor crecimiento el año pasado fue el de los equipos de cómputo, con un incremento de 85% anual en el periodo de referencia, para totalizar u$s 32,735 millones.

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México le ha comido el mandado a Brasil en materia de exportación de bienes de tecnología.

El organismo dependiente de la ONU detalló que la participación de México en las exportaciones tecnológicas de la región creció de 76% en 2005 hasta 85% el año pasado.

Mientras tanto, la economía más grande de América Latina perdió terreno: en 2005 sus envíos representaban 15%, pero al cierre de 2024 bajaron hasta 7% del total.

La Cepal advierte que el resto de la región depende de las importaciones de estos productos, lo que indica una dependencia tecnológica creciente.

Ahí viene lo duro del T-MEC: Renegociación

Con todo, el dinamo de la economía mexicana enfrenta un panorama no tan optimista. Ya que México enfrenta un desafío para el mercado de las exportaciones. De acuerdo con S&P Global Market Intelligence, 2026 estará marcado por la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC).

Además, las decisiones de política económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya han afectado las exportaciones mexicanas, especialmente las del sector automotriz, que hasta noviembre de 2025, han tenido su peor año desde la pandemia.