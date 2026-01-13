En esta noticia Piden redoblar regulación a importación de usados

El año pasado, las armadoras de camiones de carga y pasajeros exportaron un total de 113,931 unidades, lo que representó la cifra más baja desde 2020, año en que se llevó a cabo el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con datos del Inegi, las 113,931 unidades exportadas en 2025 representaron una caída anual de 28.5%, caída que fue provocada por una amplia volatilidad arancelaria que retrasó las decisiones de compra en Estados Unidos, que es el principal destino de exportación de las unidades mexicanas.

Camiones en la ExpoTransporte. Cortesía: ANPACT

Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que 94.2% de las exportaciones de camiones se realizan a Estados Unidos.

En abril pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la implementación de un arancel de 25% para los camiones pesados y de carga, así como de 10% para los autobuses, mismo que entró en vigor en noviembre pasado.

Sin embargo, los camiones provenientes de México solo pagarían el arancel a partir de las partes que no cumplieran con el contenido regional.

En conferencia de prensa, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), aseguró que el organismo trabaja de la mano con el gobierno federal para respaldar la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC).

“ANPACT está lista para trabajar de forma estratégica y cercana con el Gobierno Federal y los actores clave para la revisión del TMEC. Así también seguirá impulsando la descarbonización y la adopción de tecnologías limpias, sin comprometer la viabilidad económica de las empresas y la creación de empleos de calidad. Desde ANPACT reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del libre comercio y la competitividad internacional; elementos esenciales para el dinamismo económico de México y América del Norte. La visión de largo plazo es clara: fortalecer la industria de vehículos pesados y el autotransporte para contribuir al crecimiento económico y social del país, con un enfoque en la sostenibilidad y la innovación del sector”, concluyó Arzate.

La venta interna de camiones también tuvo una sensible baja: las ventas al menudeo se contrajeron 31.67% anual, mientras que las ventas al mayoreo se cayeron casi 55% entre 2024 y 2025.

Rogelio Arzate asegura que para combatir este problema es necesario reactivar el mercado interno, a través del fortalecimiento de las acciones para contener la importación de vehículos pesados usados que daña a la industria establecida en México, afecta el mercado secundario de vehículos y debilita el horizonte de certeza jurídica y clima de negocios.