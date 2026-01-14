El Servicio Exterior Mexicano (SEM) envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar la regularización de sus percepciones. Ante este escenario, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pago de la nómina correspondiente a enero se realizó con éxito este lunes, tras el reclamo de los integrantes del organismo.

De acuerdo con el SEM, más de mil trabajadores no recibieron ni salario ni prestaciones , a pesar de que los recursos ya habían sido contemplados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal en curso. Además, la Dirección General del Servicio Exterior había asegurado que los pagos se efectuarían el 8 de enero, situación que finalmente no se concretó.

En respuesta, la cancillería emitió un comunicado en el que confirmó que el salario correspondiente a este mes fue depositado este lunes 12 a todo el personal en el exterior . La dependencia explicó que el retraso se debió a un desfase en el calendario de pagos.

¿Qué dijo el SRE sobre el pago de nómina de enero?

“Con motivo del inicio del año fiscal y los procesos administrativos vinculados a transferencias internacionales, se presentó un ajuste en los tiempos de dispersión”, detalló la SRE, que añadió que ya se realizan las gestiones necesarias para asegurar el cumplimiento del pago en la fecha anunciada.

Horas antes, el SEM había reiterado su llamado a la mandataria para intervenir en la situación, al señalar que es de su conocimiento que el personal diplomático mexicano percibe sueldos que no fueron revisados en más de dos décadas.

“Apelamos a su solidaridad para que se respeten nuestras garantías laborales básicas, comenzando por el pago oportuno de la nómina y la revisión de nuestras condiciones salariales”, expresaron en el documento.

¿Qué pasa si se retrasa el pago de nómina?

El SEM advirtió que la falta de pago puntual genera incumplimientos automáticos en compromisos básicos como renta de vivienda, colegiaturas y servicios esenciales. En el caso del personal destacado en ciudades de Estados Unidos, señalaron, la situación incluso implica un riesgo permanente de desalojos.