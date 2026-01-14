La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 14 de enero de 2026 en México es de 17.82 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.06% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.84 pesos y un mínimo de 17.82 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.83%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.37%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos y una estabilidad ocasional. A pesar de algunos repuntes, la tendencia general sugiere un debilitamiento en su valor, lo que podría reflejar cambios en la economía o en la demanda del mercado.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.21%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.98%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 4 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto sugiere que los inversores están confiando más en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, lo que podría reflejar una falta de confianza en la economía. En general, la tendencia positiva del Dólar sugiere un fortalecimiento en su posición en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.