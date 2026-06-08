La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este lunes, 8 de junio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 8 de junio

El clima en España se caracterizará por un tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, en Galicia y el área cantábrica se presentarán cielos nubosos y precipitaciones débiles. También se prevén nubes en el norte de Canarias y chubascos en los Pirineos.

Las temperaturas máximas ascenderán notablemente en Baleares y el tercio oriental. En contraste, disminuirán en el oeste y norte. Se presentarán nieblas matinales en Galicia y habrá vientos del norte o del oeste en la Península, con intervalos de fuerte en algunos litorales.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

En Madrid, tiempo poco nuboso con intervalos de nubes de evolución en la Sierra, viento flojo que girará de este a oeste por la mañana y temperaturas entre 17 y 35 °C.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía, con brumas matinales en el litoral mediterráneo y nubosidad de evolución en las sierras orientales; temperaturas con ligeros cambios y vientos flojos variables con intervalos moderados.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado, aunque en el Pirineo habrá nubosidad por la tarde y chubascos con tormenta. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 13 grados en el Pirineo occidental, mientras que las máximas subirán hasta 34 grados. Se espera un viento flojo de dirección variable, que por la tarde cambiará a sur también flojo, con posibles aumentos de intensidad en el sur de Lleida.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracterizará por cielos despejados y nubosidad diurna en el Pirineo y el sistema Ibérico por la tarde, donde se prevén chubascos aislados y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y 34 grados de máxima, con un ascenso en las mínimas y máximas en la mayoría de las áreas, excepto en el oeste de Zaragoza. Viento flojo que se intensificará a noroeste moderado por la tarde.

Asturias tendrá un clima caracterizado por cielos nubosos y brumas matinales, con probabilidad de lluvias débiles por la mañana y chubascos aislados por la tarde, especialmente en el centro y la mitad oriental. Las temperaturas variarán entre 11 y 24 grados, con mínimas en ascenso y máximas en descenso. El viento será flojo variable, con un aumento moderado en el litoral por la tarde.

Cómo estará el clima en España este lunes 8 de junio (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con máximas de 30 °C y mínimas de 14 °C; temperaturas en ascenso de día y con pocos cambios por la noche. Viento flojo del este y brisas costeras.

Predominarán cielos nubosos en el norte, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales a primeras horas en medianías de las islas de mayor relieve, mientras que el resto de las zonas estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, alcanzando los 27 grados de máxima y 13 grados de mínima. Habrá un alisio moderado, que soplará fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, con rachas muy fuertes ocasionales.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con nubes bajas matinales en el litoral norte; temperaturas mínimas entre 13 y máximas de 34 grados y vientos flojos variables.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León predominarán intervalos nubosos en el tercio norte con alguna precipitación aislada en las montañas por la tarde, mientras que el resto de la región tendrá cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso y se espera una máxima de 32 grados, con un descenso notable en el tercio occidental y noreste, donde también habrá viento variable aumentando de intensidad en el cuadrante noreste.

El clima se presentará con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas mínimas en torno a los 12 grados. Se espera un ligero ascenso en las máximas, alcanzando hasta 35 grados en algunas áreas como Albacete. Habrá viento flojo del sur y este, que girará a oeste y suroeste, con posibles rachas fuertes en algunas zonas. Poca probabilidad de tormentas secas y presencia de calima en el tercio sur.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos con nubes bajas y brumas o nieblas, aclarando por la tarde, vientos moderados del E disminuyendo y rolando a flojos del O, con máxima de 25 °C y mínima de 20 °C.

En Melilla, cielos nubosos con brumas que quedarán poco nubosos por la tarde, con vientos flojos del este y variables por la tarde; máxima de 27 grados y mínima de 21 grados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con brumas matinales, claros por la tarde y probabilidad de lluvia débil; temperaturas entre 11 y 24 grados, con viento flojo del norte. Por otro lado, cielos despejados en el sur y nubosos en el norte de Navarra, con brumas y posibilidad de lluvias débiles; temperaturas entre 11 y 23 grados.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, temperaturas que oscilarán entre 13 y 30 grados, vientos del noroeste y posibilidad de precipitaciones débiles en la Rioja Alta y la sierra.