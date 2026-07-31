Confirmado y oficial | El Gobierno decretó miércoles feriado y los trabajadores tendrán una semana más corta.

El 16 de septiembre volverá a ser uno de los días de descanso obligatorio previstos por la Ley Federal del Trabajo (LFT). La fecha conmemora el inicio de la Independencia de México y, al tratarse de un feriado oficial, millones de trabajadores tendrán derecho a suspender sus actividades con goce de sueldo, salvo las excepciones contempladas por la ley.

En esta ocasión, el feriado caerá miércoles, una situación que suele generar dudas entre los trabajadores. A diferencia de otros descansos oficiales que se recorren al lunes, esta celebración se mantiene en su fecha original, por lo que no crea automáticamente un fin de semana largo.

Qué pasa cuando el 16 de septiembre cae miércoles

El Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo incluye el 16 de septiembre entre los días de descanso obligatorio en México. Esto significa que, en principio, los trabajadores tienen derecho a no laborar durante esa jornada.

Si el patrón solicita que un empleado preste servicios ese día, la legislación establece que deberá recibir el pago correspondiente al día de descanso más un salario doble por el servicio prestado, lo que en la práctica representa el equivalente a tres veces el salario diario.

Aunque el feriado representa un descanso para gran parte de la población, no genera un puente automático al caer miércoles. Esto se debe a que el 16 de septiembre es una fecha fija dentro del calendario oficial y no se traslada al lunes más cercano, como ocurre con otros feriados nacionales.

Fuente: Shutterstock Laura Primo

¿Habrá fin de semana largo por este feriado?

En términos generales, no. Al ubicarse a mitad de semana, el descanso obligatorio no se extiende de manera automática hasta el fin de semana.

Sin embargo, algunas empresas, escuelas o instituciones pueden decidir otorgar un día adicional como beneficio interno, aunque esa medida depende exclusivamente de cada centro de trabajo y no constituye una obligación legal.

Cómo se celebra el Día de la Independencia de México

Cada 16 de septiembre, el país conmemora el inicio del movimiento independentista encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810. Como parte de la celebración se realiza el tradicional desfile militar y cívico en la Ciudad de México, con la participación de las Fuerzas Armadas, contingentes escolares, asociaciones civiles y representantes de distintos sectores del país.

Qué establece la ley para el 16 de septiembre

Es un día de descanso obligatorio previsto en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Se celebra siempre el 16 de septiembre, sin trasladarse al lunes más cercano.