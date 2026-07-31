Este sábado, 1 de agosto de 2026, la Iglesia católica celebra a San Alfonso María de Ligorio, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Alfonso María de Ligorio fue un obispo y doctor de la Iglesia, destacado por su labor en la teología moral y por fundar la Congregación del Santísimo Redentor para evangelizar a los iletrados.

Santoral del día | San Alfonso María de Ligorio (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Alfonso María de Ligorio?

San Alfonso María de Ligorio fue un destacado obispo y doctor de la Iglesia conocido por su profundo celo por las almas y su compromiso con la evangelización. A lo largo de su vida, se dedicó infatigablemente a predicar y a escribir, dejando una rica herencia literaria en temas de teología moral, donde se le considera un verdadero maestro. Su labor estaba orientada a fomentar la vida cristiana entre el pueblo, utilizando su palabra y ejemplo como herramientas de inspiración y guía.

Frente a grandes dificultades, San Alfonso fundó la Congregación del Santísimo Redentor, dedicada a evangelizar a las personas iletradas. Esta iniciativa reflejó su pasión por llevar el mensaje cristiano a aquellos que más lo necesitaban, mediante la educación y el acompañamiento espiritual. Su compromiso con esta causa fue ejemplar y sentó las bases para un importante movimiento dentro de la Iglesia.

Posteriormente, fue elegido obispo de Santa Águeda de los Godos, donde se entregó de manera excepcional a su misión pastoral. Sin embargo, después de quince años en esta labor, se vio obligado a dejar el cargo debido a graves problemas de salud. Pasó el resto de su vida en Nocera de’Pagani, continuando su dedicación al servicio de Dios, enfrentando con paciencia y fortaleza las dificultades que la vida le presentó.

Para aquellos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Alfonso María de Ligorio (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 1 de agosto de 2026

El 1 de agosto de 2026 se conmemora a varios santos conocidos en la tradición cristiana. Entre ellos destaca San Ethelwoldo, venerado en el siglo X y San Severo de Aquitania, que vivió en el siglo V. Ambos figuras son recordadas por su devoción y las contribuciones a la fe en sus respectivos tiempos.Además, se recuerda a los beatos Emerico de Quar y Juan Bufalari, ambos del siglo XIV, así como al beato Bienvenido de Miguel Arahal, del siglo XX, quienes han dejado un legado espiritual en la historia de la iglesia. También se rinde homenaje a San Exsuperio de Bayeux y San Jonato de Marchiennes, del siglo IV y VII respectivamente.Por último, la celebración incluye a San Félix de Girona y San Secundino mártir, junto con los beatos Tomás Welbourne y las Beatas María Estrella del Santísimo Sacramento y sus compañeras, figuras destacadas del siglo XVII y XX, que enriquecen la lista de santos en esta festividad.

La oración para San Alfonso María de Ligorio:

Glorioso San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia y ejemplo de caridad, alcánzame del Señor la gracia de amarle con todo mi corazón, de cumplir siempre su santísima voluntad y de perseverar hasta el fin. Amén.