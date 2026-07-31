Las instituciones financieras no bancarias enfrentan un entorno más retador en México, aunque todavía no se encuentran en una situación de crisis, ante la desaceleración económica, la incertidumbre por el T-MEC y los aranceles de Estados Unidos, advirtió Mónica Ibarra, directora senior de Instituciones Financieras No Bancarias en Fitch Ratings.

La calificadora modificó recientemente su perspectiva para el segmento en Latinoamérica, de neutral a deterioro, ante un entorno operativo menos estable, mayores riesgos políticos y los efectos de los conflictos geopolíticos sobre los mercados financieros.

En México, estos riesgos se suman a una menor actividad económica y a la incertidumbre comercial con Estados Unidos, factores que pueden presionar los precios, reducir el apetito por crédito en algunos segmentos y eventualmente limitar la capacidad de las entidades para otorgar financiamiento.

“México ya lo veníamos viendo con un deterioro. De nuevo, no es un deterioro en el que estemos esperando movimientos negativos en calificaciones , sino que el entorno presenta ciertas características que creemos que enfrenta o pone en una posición más retadora a las entidades”, señaló Ibarra.

Fondeo y liquidez, bajo vigilancia

Entre las principales alertas que Fitch mantiene bajo seguimiento están el costo y la concentración del fondeo, la liquidez y la calidad de los activos.

Aunque menores tasas de interés pueden beneficiar el costo de fondeo de estas instituciones, continúan expuestas a una prima de riesgo que podría encarecer sus recursos.

“Si esta prima se amplía, va a ser más riesgoso. Sin embargo, si esto es capaz de estabilizarse, podrán manejar mejor los costos de fondeo y tener una mejor rentabilidad”, explicó.

La calificadora también vigila un posible deterioro en la calidad de los activos, ya que una menor capacidad de pago de los clientes puede afectar rápidamente los balances de las entidades.

Ven oportunidad en segmentos desatendidos

Pese al entorno, Fitch considera que las financieras no bancarias mantienen oportunidades de crecimiento en México, debido a la baja penetración bancaria del crédito.

Estas instituciones cuentan además con especialización para atender segmentos tradicionalmente desatendidos por la banca, como pequeñas y medianas empresas, microempresas y consumidores que buscan créditos sin garantía.

Ibarra destacó que las entidades calificadas por Fitch mantienen, en general, perspectivas estables e incluso algunas han registrado alzas en sus calificaciones.

“Creemos que la posición de estas entidades en este momento es buena, que están preparadas para estos retos”, afirmó.

Por ello, el desempeño del sector dependerá de su capacidad para administrar el fondeo, mantener niveles adecuados de liquidez y contener un posible deterioro de la calidad de los activos.