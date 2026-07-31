La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Tauro este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Tauro para este viernes

No te desanimes si, por recomendación médica, ahora no puedes hacer actividad física, ya sea deporte o ejercicio. Dale tiempo a tu cuerpo y evita apresurarte, aunque te sientas frustrado o de mal humor. Todo irá mejorando.

El horóscopo del día para Tauro (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Hoy Tauro disfrutará de una energía afectuosa y estable en el amor, propicia para gestos sinceros; su mejor compatibilidad del día será con Cáncer.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este viernes?

Tauro, tu suerte laboral mejora si bajas el ritmo y priorizas lo esencial: planifica, delega lo que requiera esfuerzo y cuida tu energía. Sin prisas, surgirán oportunidades estables y verás resultados crecer a medida que te recuperas.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Tauro cuida su salud con constancia: dieta equilibrada, buen sueño y ejercicio moderado. Evita excesos, gestiona el estrés con contacto con la naturaleza y escucha las señales de su cuerpo para mantener el bienestar.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Tauro

Acepta el descanso como avance. Dale tiempo a tu cuerpo. Evita apresurarte y valora pequeños progresos.

Como hábito informativo, la lectura diaria del horóscopo ofrece una mirada breve a las tendencias que podrían perfilar cada jornada, útil para anticipar decisiones y seguir de cerca lo que el destino pudiera deparar.