El Gobierno federal oficializó la operación del tren que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Según se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) será responsable de administrar y explotar el ramal ferroviario Lechería-AIFA.

La nueva ruta parte desde la estación Buenavista, en la capital del país, y llega hasta la terminal aérea ubicada en Santa Lucía, Estado de México. El trayecto contempla paradas en Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería, además de seis estaciones adicionales construidas en el tramo entre Lechería y el aeropuerto.

Tren Suburbano en Ciudad de México. Fuente: Shutterstock

El título de asignación fue firmado por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, mientras que por parte del Fonadin suscribió el documento el ingeniero Carlos Mier y Terán Ordiales, delegado fiduciario del fondo.

Servicio de trenes eléctricos en Tren Suburbano

Según el documento oficial, el sistema comenzará operaciones con un mínimo de 10 trenes eléctricos articulados.

Las tarifas serán determinadas por el propio Fonadin y deberán registrarse previamente ante la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) antes de entrar en vigor.

La asignación tendrá vigencia indefinida y el Fonadin dispondrá de un plazo máximo de 30 días hábiles para iniciar operaciones una vez que reciba la infraestructura terminada y funcional.

Control de Fonadin en Tren AIFA-Lechería

La ATTRAPI, organismo federal creado en enero de 2026, será la encargada de concluir la construcción del ramal y entregarlo al Fonadin listo para operar. El fondo asumirá el control únicamente después de que los trenes superen las pruebas preoperativas y obtengan las certificaciones correspondientes en materia de seguridad.

Actualmente, el Fonadin administra más de 45 autopistas de peaje en México y también opera el Tren Interurbano México-Toluca. Además, participa como accionista en Ferrocarriles Suburbanos, empresa responsable del servicio ferroviario entre Buenavista y Cuautitlán, vía que será compartida parcialmente por el nuevo tren hacia el AIFA.

¿Por qué el Fonadin recibió la operación sin licitación?

El Fonadin es un fideicomiso público administrado por Banobras y, desde 2016, cuenta con un criterio jurídico emitido por la Procuraduría Fiscal de la Federación que le permite recibir concesiones federales sin necesidad de participar en procesos de licitación pública.

Gracias a esta figura legal, el Gobierno pudo asignarle directamente la operación del ramal ferroviario. El propio DOF señala que el Comité Técnico del Fonadin autorizó esta medida durante una sesión extraordinaria celebrada el 10 de marzo de 2026.

El proyecto forma parte de la estrategia ferroviaria contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que busca construir 3,000 kilómetros de nuevas rutas de trenes para pasajeros en el país.