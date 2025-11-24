En esta noticia En qué banco es más barato retirar la Pensión del Bienestar

Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar están recibiendo su último apoyo económico del año. El pago corresponde al bimestre noviembre-diciembre de 2025, y los depósitos se realizan de manera escalonada hasta el próximo 27 de noviembre.

El Gobierno Federal deposita la ayuda directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Este mecanismo busca eliminar intermediarios y asegurar la entrega del recurso.

Los pensionados del Bienestar pueden usar la tarjeta para compras o para retirar efectivo. La mejor opción es usar los cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar.

Retirar el dinero allí es completamente gratis, sin cobro de comisiones. Esta es la vía oficialmente recomendada por las autoridades para maximizar el monto recibido.

La buena noticia es que existen alternativas para quienes no tienen una sucursal del Banco del Bienestar cerca. Es posible retirar la Pensión del Bienestar en otros bancos comerciales, ya sea usar los cajeros de Banco Azteca, BBVA, HSBC, Banorte y otros; sin embargo, se debe considerar que estas operaciones sí generan un costo por comisión.

Dónde es más conveniente retirar la Pensión Bienestar.

Para este 2025, las comisiones por retiro varían significativamente. Los precios de cada uno son:

Banamex cobra $26.50

BBVA cobra $33 más IVA

Banco Azteca cobra $34.00

Banorte $30.00.

Por lo tanto, siempre es más conveniente usar las más de tres mil sucursales del Banco del Bienestar donde la extracción es gratuita.

Para encontrar el punto más cercano, se puede consultar el localizador oficial de sucursales. Solo se necesita ingresar al localizador de sucursales y buscar por localidad.