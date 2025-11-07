El mercado laboral en México mantiene una tasa de desempleo del 2.7% y un nivel de informalidad que supera a la mitad de la población ocupada, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En este escenario, la Secretaría del Bienestar ofrece trabajo y salarios competentes.

El organismo abrió una convocatoria de empleo dirigida a pasantes y recién egresados de distintas carreras, con el propósito de incorporar talento joven a sus áreas administrativas y de apoyo. La propuesta destaca por ofrecer un salario competitivo y por representar una oportunidad valiosa en un entorno laboral cada vez más exigente.

Conoce los detalles de la oferta laboral de la Secretaría del Bienestar y aplica, en caso de cumplir con los requisitos. Ten en cuenta las condiciones por parte de las autoridades.

¿Qué empleo ofrece la Secretaría del Bienestar?

La vacante disponible corresponde al cargo “Apoyo a Procesos”, de nivel administrativo, con sede en la Ciudad de México y un sueldo bruto mensual de 22,356 pesos.

El perfil ideal es el de estudiantes o pasantes de Técnico Superior Universitario en carreras como Sociología, Economía o Ciencias Políticas y Administración Pública.

También se requiere un año de experiencia en áreas relacionadas con:

Economía

Administración pública o sociología

Disponibilidad ocasional para viajar

¿Qué tareas da la Secretaría del Bienestar?

Entre las tareas principales se incluyen:

Evaluar proyectos productivos.

Integrar y analizar información estadística.

Supervisar avances en campo.

Apoyar en procesos de mejora continua.

¿Cómo aplicar al empleo de la Secretaría del Bienestar?

Las postulaciones deberán realizarse a través del portal oficial del organismo entre el 5 y el 20 de noviembre de 2025. Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos y presentar:

Identificación oficial

Acta de nacimiento

Constancia de estudios

Currículum vitae actualizado

El proceso de selección incluye las siguientes etapas:

Examen de conocimientos técnicos. Evaluación de habilidades. Cotejo documental. Entrevista. Valoración del mérito.

Los resultados se publicarán directamente en el portal, y los candidatos seleccionados integrarán una reserva de talento con vigencia de un año para futuras contrataciones.