El Programa de Verificación Vehicular es un requisito anual para millones de automovilistas en México, cuyo objetivo es controlar las emisiones contaminantes y garantizar que los vehículos cumplan con las normas ambientales vigentes. Sin embargo, esta obligación no aplica de manera uniforme para todos los propietarios. Las autoridades establecieron una serie de exenciones específicas dirigidas a ciertos tipos de vehículos. Estas excepciones buscan reconocer a aquellas unidades que, por sus características técnicas o por el tipo de uso que tienen, presentan un menor impacto ambiental en comparación con los automóviles tradicionales. En el año 2026, la lista de vehículos exentos de verificación abarca seis categorías fundamentales: El calendario oficial establecido para el segundo semestre de 2026 de la Verificación Vehicular establece que los autos deberán presentarse según terminación de placas y color del engomado en las siguientes fechas: Para más información podés ingresar en Calendario de Verificación Vehicular | Comisión Ambiental de la Megalópolis | Gobierno | gob.mx