Oficial | El trámite de la verificación vehicular pasará a ser totalmente gratis para todos estos conductores

El programa de verificación vehicular y control de emisiones se mantiene como una de las medidas clave de movilidad y protección ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

En el marco del ciclo ambiental vigente, las autoridades han ratificado las pautas sobre quiénes acceden a la exención total del pago del trámite, precisando los criterios reales que aplican para obtener el beneficio de tarifa cero en el holograma.

Oficial | El trámite de la verificación vehicular pasará a ser totalmente gratis para todos estos conductores

Quiénes son los únicos elegibles para la verificación vehicular gratuita en CDMX

Vale aclarar que la normativa ambiental no otorga gratuidad ni descuentos en la verificación por motivos de edad ( INAPAM ) ni por condición de discapacidad . Dado que la prueba evalúa técnicamente el volumen de emisiones contaminantes emitidas por el motor, las dependencias ambientales (SEDEMA) aplican la tarifa estándar a todos los vehículos de combustión interna, reservando la exención exclusivamente a tecnologías sustentables y servicios de emergencia:

Propietarios de vehículos eléctricos e híbridos: Al estar clasificados como unidades de cero o bajas emisiones de gases de efecto invernadero, estos automóviles acceden al trámite sin costo alguno mediante la expedición de la Constancia de Holograma “Exento” (Tipo “E”) . Además de no pagar el trámite ni el distintivo físico, quedan exentos de las restricciones de circulación dictadas por el programa Hoy No Circula durante días de contingencia ambiental.

Vehículos de emergencia y auxilio social: Las unidades dedicadas a servicios médicos de urgencia, ambulancias, cuerpos de bomberos y protección civil autorizados por el gobierno local cuentan con exención de tarifa para garantizar que sus operaciones esenciales no se vean limitadas por cargas impositivas locales.

Novedades y ajustes normativos en la gratuidad del trámite

Con las actualizaciones normativas orientadas a fortalecer los estándares ambientales, se han sumado regulaciones clave para la exención del pago:

Revisión de vigencias para híbridos : mientras que los vehículos 100% eléctricos conservan la gratuidad con vigencias permanentes o renovables cada 8 años, los autos híbridos (HEV y PHEV) ya no cuentan con un distintivo indefinido por defecto; ahora deben someterse a revisiones periódicas según el tipo de batería y la eficiencia del motor de combustión auxiliar informada por la armadora.

Costo administrativo para placas foráneas: aquellos automotores híbridos o eléctricos que cuenten con placas registradas fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México y soliciten la emisión de la Constancia de Holograma Exento en verificentros locales deberán abonar una cuota de validación administrativa (equivalente a 4.8 UMA más IVA).

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Calendario oficial de verificación por engomado

Para todos los automotores convencionales propulsados por gasolina, diésel o gas LP, la verificación continúa siendo un procedimiento obligatorio con costo y debe realizarse dos veces al año de acuerdo con el último dígito de la placa de circulación:

Color del engomado Último dígito de placa Período de verificación Amarillo 5 o 6 Enero – Febrero / Julio – Agosto Rosa 7 u 8 Febrero – Marzo / Agosto – Septiembre Rojo 3 o 4 Marzo – Abril / Septiembre – Octubre Verde 1 o 2 Abril – Mayo / Octubre – Noviembre Azul 9 o 0 Mayo – Junio / Noviembre – Diciembre

Alcance de la inspección y recomendaciones

La verificación abarca la medición cuantitativa de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, sumada a una revisión físico-mecánica del sistema de escape.

Las autoridades recuerdan a los automovilistas la importancia de agendar su cita en los portales oficiales gubernamentales y realizar una afinación previa del motor.

Acudir dentro de los periodos normativos evita el pago de multas por extemporaneidad o costos adicionales por reprobar la prueba en la primera vuelta.