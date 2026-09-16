El inicio de 2026 trae consigo cambios importantes en materia de movilidad y control ambiental en México. Las autoridades de la CDMX y la SEDEMA han confirmado un proceso de inspección exhaustivo para evaluar el trámite de la verificación vehicular.

Ante este panorama, surgen múltiples dudas entre los conductores sobre las reglas vigentes, los costos de la verificación, los plazos del calendario oficial y las exenciones aplicables para circular de forma completamente legal por las calles y avenidas del país sin arriesgarse a recibir multas económicas.

Conductores deberán aprobar la verificación vehicular para poder circular de manera legal.

¿Cuáles son los dos requisitos obligatorios que examinará el gobierno?

El proceso de verificación vehicular consiste en una inspección técnica detallada que se divide fundamentalmente en dos exigencias clave basadas en las Normas Oficiales Mexicanas de la SEMARNAT.

Por un lado, se realiza la medición estricta de gases contaminantes, evaluando los niveles de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Por otro lado, se lleva a cabo una revisión físico-mecánica rápida para certificar que tanto el motor como el sistema de escape funcionen de manera eficiente y segura para el medio ambiente.

Las inspecciones están amparadas por Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Economía, tales como la NOM-167-SEMARNAT-2017 y la NOM-047-SEMARNAT-2014. No obstante, su aplicación práctica, costos, multas y centros de revisión autorizados varían significativamente según la legislación local de cada entidad federativa, cobrando especial rigor en zonas urbanas de alta exigencia ambiental como la capital del país.

¿Cómo funciona el calendario y cada cuánto tiempo se debe realizar la verificación?

Para cumplir en tiempo y forma, los conductores deben regirse estrictamente por un esquema semestral basado en el último dígito de las placas y el color del engomado correspondiente. El calendario oficial se distribuye de la siguiente manera:

Amarillo (5 o 6): enero y febrero

Rosa (7 u 8): Febrero y marzo

Rojo (3 o 4): marzo y abril

Verde (1 o 2): abril y mayo

Azul (9 o 0): mayo y junio

Cuál es el calendario de verificación vehicular en 2026 Sedema

Este mismo ciclo se repite durante la segunda mitad del año. Es fundamental programar una cita previa en el portal oficial de la SEDEMA para evitar multas por verificación extemporánea.

¿Qué conductores acceden a la exención de pago o trámite gratuito?

Aunque la verificación es obligatoria para todos los automovilistas que busquen transitar legalmente, existen ciertos esquemas de apoyo e incentivos ecológicos.

Los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos obtienen de forma directa el holograma de exención, librándose tanto del pago del trámite como de las restricciones del programa Hoy No Circula ordinario y por contingencia ambiental.

Asimismo, unidades especiales como ambulancias y vehículos de emergencia cuentan con facilidades operativas. Cabe destacar que, a diferencia de otros estados, la normativa de la Ciudad de México no contempla subsidios automáticos por edad o discapacidad mediante credenciales del INAPAM.