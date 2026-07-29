El Gobierno de México confirmó el nuevo calendario para el registro obligatorio de las líneas celulares de prepago, luego de ampliar los plazos para que los usuarios puedan completar el trámite. La medida busca asociar cada número telefónico a una CURP para combatir delitos como fraude, extorsión y secuestro virtual.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones indicó que, al concluir cada periodo del calendario, las líneas de celulares que no hayan sido vinculadas serán suspendidas temporalmente. Por ello, los usuarios deberán revisar la fecha que les corresponde de acuerdo con el último dígito de su número telefónico y realizar el registro antes del vencimiento.

Confirmado por el Gobierno.

Las primeras líneas que serán suspendidas: estos son los dígitos y las fechas

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, CRT, las primeras líneas que podrían ser dadas de baja temporalmente son aquellas cuyo número termina en 0 y 1, si sus titulares no realizan el registro dentro del plazo establecido.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

Terminación 0: hasta el 15 de agosto de 2026 .

Terminación 1: hasta el 31 de agosto de 2026.

Una vez concluido cada periodo, las compañías telefónicas comenzarán la suspensión de las líneas que no hayan sido vinculadas a una CURP. El registro puede realizarse en el portal de la empresa telefónica correspondiente y requiere una identificación oficial vigente con CURP.

Las primeras líneas que serán suspendidas: estos son los dígitos y las fechas. Gobierno de México

Calendario completo: estas son todas las fechas para registrar tu línea prepago

El Gobierno publicó el calendario que estará vigente durante el resto de 2026 para completar el registro de las líneas celulares de prepago.

Fechas límite según el último dígito del número:

0: 15 de agosto

1: 31 de agosto

2: 15 de septiembre

3: 30 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre

Para realizar el trámite, el usuario debe ingresar al portal de su compañía telefónica, capturar su número celular, fotografiar una identificación oficial vigente por ambos lados y completar la validación de identidad mediante la cámara del teléfono.

Al finalizar el proceso, la línea quedará vinculada a la CURP y continuará operando con normalidad. Según el Gobierno, las empresas de telefonía son las responsables de resguardar la información personal de los usuarios conforme a la ley.