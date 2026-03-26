El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales en México, como el trámite de la Declaración Anual 2025, el cual requiere de ciertos documentos. Uno de los elementos clave para cumplir con este requisito es la e.firma (antes FIEL), que consiste en un conjunto de archivos digitales y datos seguros emitidos por el organismo en México. Las autoridades indican que esta funciona como la firma electrónica, es personal, confidencial y tiene plena validez legal. Se utiliza para firmar documentos y realizar trámites tanto gubernamentales como privados en línea. Para revisar el estado del certificado es posible hacerlo de tres formas sencillas: El proceso depende del tiempo que haya pasado desde su expiración: El organismo fiscal recomienda renovar la efirma con al menos 24 horas de anticipación antes de su vencimiento para evitar complicaciones y poder hacerlo en línea sin inconvenientes. Por último, es importante resguardar los archivos (.key y .cer), así como la contraseña, en un lugar seguro y privado.