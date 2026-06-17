Días para estar en casa y ver el mundial

El Gobierno de México confirmó de manera oficial que habrá suspensión total de clases en fechas específicas de Ciudad de México y Guadalajara por la realización de eventos vinculados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La medida busca disminuir los desplazamientos y facilitar la operación logística durante las actividades programadas.

Aunque las jornadas sin clases podrían parecer un puente o día feriado, el Gobierno aclaró en el DOF que se trata de una disposición extraordinaria ligada a la organización del torneo. Además, dependencias públicas aplicarán esquemas de trabajo remoto para reducir la movilidad urbana.

Declaran feriados en junio por el inicio del Mundial en CDMX. Grok

Las fechas en que se suspenderán las clases y habrá teletrabajo

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, DOF, establece medidas administrativas especiales para dependencias federales y centros educativos en las ciudades sede, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad.

Ciudad de México

17 de junio: suspensión de clases para el turno vespertino.

24 de junio: suspensión total de clases.

17 de junio: jornada presencial para trabajadores federales hasta las 15:00 horas.

24 de junio: trabajo completamente a distancia.

Guadalajara

18 de junio: suspensión total de clases.

18 de junio: jornada laboral totalmente remota para personal federal.

Estas acciones forman parte de una estrategia temporal para reducir la concentración de personas en calles y sistemas de transporte durante los eventos relacionados con la justa mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Mundial sin clase y sin ir al trabajo.

El Gobierno quiere reducir la movilidad durante el Mundial 2026

El decreto señala que el teletrabajo podrá aplicarse en dependencias de la Administración Pública Federal cuando las circunstancias lo ameriten. Asimismo, las autoridades educativas están facultadas para autorizar suspensiones extraordinarias de actividades escolares en situaciones especiales.

La Presidencia argumentó que estas decisiones buscan proteger la seguridad de las personas, facilitar sus desplazamientos y disminuir riesgos asociados a la alta afluencia esperada durante los eventos oficiales vinculados con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en las ciudades sede.