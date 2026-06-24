Presentar documentación inválida, vencida o que no cumpla con los requisitos migratorios puede ser motivo de rechazo de ingreso, incluso si el viajero tiene vuelo y hospedaje confirmados.

Cancún sigue siendo uno de los principales puntos de entrada internacional a México, lo que convierte a su aeropuerto en un paso de alta vigilancia migratoria. Por esa razón, el Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene requisitos documentales obligatorios para todos los visitantes extranjeros, y su incumplimiento puede derivar directamente en la negativa de ingreso al país.

Entre los elementos que las autoridades revisan con mayor atención, el estado del pasaporte ocupa un lugar central.

Presentar documentación inválida, vencida o que no cumpla con las condiciones migratorias vigentes es motivo suficiente para que la autoridad rechace la internación , sin importar que el viajero cuente con boleto de avión, reserva de hospedaje o cualquier otro comprobante de viaje.

Presentar documentación inválida, vencida o que no cumpla con los requisitos migratorios puede ser motivo de rechazo de ingreso, incluso si el viajero tiene vuelo y hospedaje confirmados. Cronista

Alerta migratoria en Quintana Roo | Este problema con el pasaporte puede impedirte el ingreso a Cancún

El INM establece que todo extranjero que solicite su internación a México debe presentar un pasaporte válido y vigente al momento de la revisión migratoria. Un documento vencido o que no cumpla con los requisitos aplicables es causal directa para no autorizar el ingreso, independientemente de las demás condiciones del viaje.

La revisión documental se realiza antes de emitir cualquier autorización, por lo que no existe margen para subsanar la situación una vez que el viajero se encuentra frente al agente migratorio. En los casos en que la nacionalidad del visitante lo exija, también deberá presentarse una visa válida y vigente, ya que el cumplimiento de uno de los requisitos no sustituye al otro.

Las autoridades recuerdan además que todos los datos asentados en la documentación entregada deben coincidir exactamente con la información del pasaporte. Cualquier discrepancia puede generar observaciones, demoras o, en el peor de los casos, complicaciones que pongan en riesgo la autorización de ingreso.

Cuáles son los requisitos migratorios para entrar a México por Cancún

Además del pasaporte vigente, el INM advierte que algunos viajeros deberán acreditar documentación adicional según su nacionalidad y condición migratoria. En ciertos casos también podrá solicitarse información vinculada con el propósito del viaje, los datos personales del visitante y otros elementos necesarios para validar la internación conforme a la legislación migratoria mexicana.

Quienes deban utilizar la Forma Migratoria Múltiple (FMM) están obligados a que la información capturada en el formulario coincida con exactitud con los documentos oficiales presentados ante migración. Las autoridades subrayan un punto que muchos viajeros pasan por alto: completar formularios o realizar pagos migratorios no constituye una garantía automática de admisión al territorio nacional.

Qué deben revisar los viajeros antes de volar a Quintana Roo

La recomendación principal antes de emprender el viaje es confirmar que el pasaporte se encuentre vigente durante toda la estancia prevista y verificar si la nacionalidad del visitante exige visa para ingresar a México. Ambas comprobaciones deben realizarse con suficiente anticipación al vuelo, no en el aeropuerto de origen ni al momento del abordaje.

También es fundamental que los datos personales coincidan entre reservaciones, formularios y documentos oficiales, ya que cualquier inconsistencia puede traducirse en demoras o rechazos durante la revisión. Quienes realicen trámites migratorios previos deben conservar sus comprobantes y operar únicamente a través de canales oficiales. En un destino de alta afluencia internacional como Cancún, llegar con la documentación en orden es la única forma de evitar complicaciones de último momento.