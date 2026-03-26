Aunque parezca improbable, existen situaciones en las que una Cuenta Individual Afore puede estar vinculada a más de una persona. Este problema, aunque poco frecuente, puede generar complicaciones importantes si no se corrige antes de la jubilación. El llamado de las autoridades es claro: revisar y mantener actualizada la información personal es fundamental. Detectar cualquier inconsistencia a tiempo permite evitar retrasos o conflictos en el acceso a los recursos. Uno de los principales motivos es la homonimia, es decir, cuando dos personas tienen el mismo nombre y sus datos pueden confundirse en los registros. Esto puede provocar que la información se mezcle en una misma cuenta. Otra causa frecuente son los errores en la captura de datos o registros duplicados. Una mala carga de información puede derivar en inconsistencias que afectan directamente la titularidad de la cuenta. También influyen los datos incompletos o inconsistentes. Cuando el expediente de identificación no está actualizado, se incrementa el riesgo de errores administrativos. Por ello, las autoridades recomiendan mantener todos los datos personales correctamente registrados. Esto reduce significativamente la posibilidad de que ocurra una duplicidad.