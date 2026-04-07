Una alerta de seguridad encendió las alarmas entre miles de consumidores: uno de los juegos de sartenes más vendidos en supermercados está siendo retirado del mercado tras reportes de fallas peligrosas durante su uso. La medida afecta a cientos de miles de unidades distribuidas durante años, lo que aumenta la preocupación por la cantidad de hogares que podrían tener este producto en sus cocinas sin saber el riesgo que implica. Las autoridades advirtieron que el problema no es menor: el defecto puede provocar que una pieza del utensilio se desprenda mientras se calienta, generando riesgo directo de quemaduras e incluso lesiones por impacto. Por eso, el llamado es claro y urgente: dejar de usarlas de inmediato. El principal problema detectado está en el sistema que une el mango con la sartén. En el modelo Granitestone Diamond Pro Blue Stainless Steel, una tapa metálica del tornillo puede soltarse repentinamente cuando el utensilio alcanza altas temperaturas. Esto puede hacer que la pieza salga despedida con fuerza, lo que representa un doble riesgo: por un lado, quemaduras por contacto con superficies calientes y, por otro, lesiones por el impacto del metal. Ya se registraron decenas de incidentes, incluyendo casos con heridas leves. Estas sartenes no son un producto de nicho: se vendieron de forma masiva en supermercados y tiendas en línea durante varios años, en paquetes accesibles y muy populares. El set incluía dos piezas de diferentes tamaños y se comercializaba a un precio relativamente bajo, lo que favoreció su amplia distribución. Se estima que cientos de miles de unidades llegaron a manos de consumidores, lo que vuelve clave la difusión de esta alerta. Frente a este escenario, la recomendación es contundente: dejar de usar las sartenes inmediatamente si se sospecha que pertenecen al lote afectado. Además, se indicó que los consumidores pueden devolver el producto en el punto de compra para recibir un reembolso completo. También se habilitarán canales oficiales para realizar reclamos o consultas. El objetivo es evitar nuevos accidentes y retirar de circulación un producto que, aunque común en muchas cocinas, podría representar un riesgo serio si se sigue utilizando.