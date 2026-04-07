La segunda semana de abril transcurre según las expectativas en materia de dispersión de recursos de una de las asistencias económicas más solicitadas de la República Mexicana. El Banco del Bienestar, entidad encargada de llevar a cabo estos depósitos, mantiene actualizado el calendario de pagos con el que los beneficiarios mexicanos deberán guiarse para conocer la fecha de cobro. Al respecto, las transferencias que se realizarán en el transcurso de los próximos días se rigen bajo ciertos requisitos, ya que sólo se entregarán las sumas de dinero establecidas a quienes cumplan los requisitos de apellidos. Durante el transcurso del mes de abril, los habitantes que cobrarán en sus cuentas bancarias un pago único serán los beneficiarios de la Beca Rita Cetina. La Secretaría del Bienestar, organismo encargado de asignar los programas sociales a los sectores de la población más vulnerables, entrega este apoyo económico a los jóvenes que asisten a las escuelas con el objetivo de evitar la deserción escolar. Esta asistencia de carácter universal asigna montos de dinero diferentes según el nivel educativo en el que se encuentran. Para los alumnos de secundaria reciben un pago de 1,900 pesos, con incrementos por más integrantes. En el caso de los alumnos de primaria, el apoyo es anual y asciende a un pago único de 2,500 pesos por cada uno de ellos, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. El Gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de sus distintas dependencias, realizará la entrega de depósitos de dinero a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que se apelliden de una determinada manera. Al igual que otros apoyos financieros, la Beca Rita Cetina se dispersa por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro en función de letra inicial de su primer apellido. En función del calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar para el corriente bimestre, estos serán los apellidos que recibirán su depósito entre el martes 7 y viernes 10 de abril: Para ser considerado elegible y recibir la Beca Rita Cetina, las familias deben cumplir con ciertos requisitos, entre los que se incluyen: