Las festividades no solo son días para descansar o disfrutar de actividades de ocio, sino que también tienen una importante función social y cultural. Al conmemorar fechas históricas, religiosas o cívicas, nos permiten reflexionar sobre el pasado y fortalecer las tradiciones.

Por ese motivo, es importante recordar por qué se celebra

el

Día del Abogado

México

Día del Abogado (foto: Pixabay).

¿Qué se festeja el Día del Abogado?

La celebración del "Día del Abogado" el 12 de julio en México es una ocasión para rendir homenaje a los abogados, quienes son defensores de las leyes y protectores de los derechos de los ciudadanos. Su labor es fundamental para promover la justicia y el orden en la sociedad, contribuyendo a un mundo más equitativo. Este día se convierte en un reconocimiento a su dedicación y esfuerzo en la defensa de la ley y el bienestar comunitario.

El origen de esta celebración se remonta a 1960, cuando fue instaurada oficialmente por decreto presidencial de Adolfo López Mateos. La fecha del 12 de julio tiene un significado histórico, ya que en 1553 se estableció en el Virreinato de la Nueva España la primera cátedra para la enseñanza del Derecho. Esta institución marcó el inicio de la formación académica de los abogados en el país y su conmemoración se formalizó como respuesta a una petición de destacados miembros de la sociedad, como Don Federico Bracamontes.

Ser abogado implica no solo un interés por las leyes, sino también una sólida formación en diversas disciplinas que abarcan la sociología, economía y filosofía, entre otras. En México, las instituciones educativas ofrecen programas de Derecho que suelen durar entre cuatro y cinco años, lo que prepara a los futuros abogados para el ejercicio de su profesión y les permite adquirir las habilidades necesarias para su desempeño en el campo legal.

Día del Abogado (foto: Pixabay).

¿Cómo celebrar el Día del Abogado?

En el Día del Abogado, organiza un breve panel sobre acceso a la justicia y ética profesional, con un reconocimiento a la labor íntegra.

Realiza jornadas pro bono o asesorías gratuitas y difunde recursos sobre derechos para la comunidad.

Reúnete en el despacho para celebrar, otorga reconocimientos a mentores y planea formación continua y actualización normativa.

Para finalizar, cabe señalar que detrás de cada día festivo hay una historia, una lucha o un logro que ha moldeado la identidad de una nación e invitan a la reflexión y a la unión. Por ello, es necesario conmemorar estas fechas, como

el

Día del Abogado