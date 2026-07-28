En esta noticia Diablos Rojos reporta alza en patrocinios

Diablos Rojos del México reportó una caída de 34.6% en su utilidad neta durante el primer semestre de 2026, luego de que el Mundial de Futbol redujera la asistencia de aficionados al Estadio Alfredo Harp Helú, un impacto que sólo fue parcialmente compensado por mayores ingresos por patrocinios y consumo dentro del inmueble.

La novena escarlata obtuvo una utilidad neta atribuible a la participación controladora de MXN $67.8 millones, frente a los 103.8 millones registrados en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con su reporte financiero. En contraste, los ingresos crecieron 5.2% anual, hasta 404.6 millones de pesos.

La asistencia de aficionados disminuyó 11.9%, a 417,030 personas durante el semestre, lo que provocó una caída de 11.7% en los ingresos por boletaje, que se ubicaron en MXN $98.8 millones.

La organización atribuyó el menor flujo de asistentes a la celebración del Mundial de Futbol 2026, aunque señaló que implementó medidas comerciales y operativas para mitigar el impacto sobre sus resultados.

Pese al entorno adverso, Diablos Rojos sostuvo que mantiene su expectativa de incrementar la utilidad neta durante los próximos cinco años, apoyado en una mayor rentabilidad del convenio de operación del Estadio Alfredo Harp Helú y en estrategias para elevar nuevamente la asistencia de aficionados.

Durante el semestre se disputaron las temporadas de la Liga Mexicana de Softbol y de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), competencias que ayudaron a mantener niveles de afluencia considerados sólidos, estabilizar los ingresos y amortiguar el efecto que tuvo el Mundial sobre la industria del entretenimiento deportivo.

Las acciones de la novena escarlata, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, cerraron sin cambios la jornada del 28 de julio, cotizan en MXN$43.18 por unidad. En lo que va del año, acumulan un aumento de 76.2%, de acuerdo con datos de SiBolsa.

Diablos Rojos reporta alza en patrocinios

Los ingresos fueron impulsados principalmente por un incremento de 10.9% en patrocinios, hasta MXN $92.2 millones, favorecidos por la incorporación de nuevos socios comerciales y por la calendarización de pagos al inicio de la temporada. La venta de bebidas también avanzó 10.2%, para ubicarse igualmente en MXN$92.2 millones.

Al mismo tiempo, la estructura de costos se mantuvo bajo presión. Los honorarios de jugadores y cuerpo técnico aumentaron 2.3%, a MXN $63.4 millones; los gastos de transporte, hospedaje y alimentación crecieron 17%, hasta 62.9 millones; mientras que el rubro de seguros y fianzas avanzó 16.8%.

Según el reporte, estos incrementos responden a la estrategia de la presidencia del club para mantener la competitividad del equipo tras la obtención de su campeonato número 18.

En contraste, la organización redujo gastos en publicidad y mercadotecnia (-14.5%), sueldos y prestaciones del personal administrativo (-12%) y material deportivo (-2.5%), como parte de un programa de control y eficiencia del gasto.