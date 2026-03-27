Los trabajadores en México ya cuentan con una nueva herramienta digital para hacer valer sus derechos. Se trata del Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL), impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Esta plataforma permite presentar denuncias en línea sin necesidad de acudir a oficinas, lo que facilita el acceso a la justicia laboral. Además, busca agilizar la atención de casos relacionados con accidentes o incumplimientos por parte de empleadores. El SIQAL es una plataforma digital diseñada para que los trabajadores puedan reportar accidentes laborales y violaciones a sus derechos. Su objetivo es centralizar las denuncias y mejorar la respuesta de las autoridades. A través de este sistema, es posible informar situaciones como condiciones inseguras, falta de protección o incumplimiento de obligaciones laborales. Esto permite generar un registro formal de cada caso. La herramienta forma parte de una estrategia de modernización impulsada por la STPS. Con ello, se busca facilitar el acceso a mecanismos de denuncia y fortalecer la supervisión. Además, promueve una mayor transparencia en los procesos, al permitir que los trabajadores den seguimiento a sus reportes. El sistema permite denunciar accidentes de trabajo, condiciones inseguras y violaciones a derechos laborales básicos. Reportar estos casos ayuda a prevenir riesgos, detectar irregularidades y evitar que se repitan. Además, fortalece la cultura de la legalidad y promueve entornos más seguros, donde la participación de los trabajadores es clave. Con el SIQAL, la STPS busca ofrecer una respuesta más eficiente y accesible.