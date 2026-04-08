Un segmento de la Vía Rápida Alamar Norte, en Tijuana, permanecerá cerrado de forma temporal debido a trabajos de rehabilitación del sistema pluvial, según informó el Ayuntamiento. El cierre comenzó a fines de marzo en la colonia Arenales B y se prevé que tenga una duración aproximada de entre 10 y 15 días. Esta intervención busca mejorar el desalojo de agua hacia el canal Tijuana y forma parte de un plan para reducir problemas recurrentes de inundaciones en la zona. Conoce los detalles de dicho plan de movilidad y evita inconvenientes al transitar en la zona. Los trabajos consisten en la implementación de nueva tubería pluvial que permitirá un mejor flujo del agua hacia el canal, disminuyendo el riesgo de encharcamientos e inundaciones durante lluvias intensas. El proyecto fue impulsado por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz como parte de acciones preventivas en zonas con antecedentes de afectaciones por acumulación de agua. Durante el desarrollo de la obra, se habilitarán desvíos y señalización preventiva para mantener la movilidad. Aun así, se anticipan complicaciones en el tránsito, especialmente en horarios de mayor concurrencia. Se recomienda a los conductores: El Ayuntamiento pidió a la ciudadanía respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito para prevenir accidentes. Asimismo, solicitó comprensión por las molestias temporales, ya que estas acciones buscan mejorar la circulación y reducir riesgos a mediano plazo, especialmente durante la temporada de lluvias.