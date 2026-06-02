Oficial y confirmado | México no permitirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que se hayan atrasado con este trámite en su pasaporte.

En México, la renovación del pasaporte es un trámite fundamental para poder viajar al extranjero sin contratiempos.

La normativa vigente establece ciertos lineamientos para realizar este proceso con anticipación, a fin de evitar retrasos o complicaciones administrativas que puedan afectar a las personas solicitantes.

Es oficial | México bloqueará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite migratorio

Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permite iniciar la renovación cuando el pasaporte aún se encuentra vigente.

Cómo renovar el pasaporte de México

Se recomienda hacerlo dentro de los últimos meses antes de su vencimiento, una medida que busca agilizar la atención, facilitar la obtención de citas y reducir la saturación en temporadas de alta demanda.

No atender estas recomendaciones puede generar inconvenientes; dejar el trámite para el último momento puede traer dificultades para conseguir citas disponibles con las autoridades, afectando planes de viaje o compromisos internacionales.

Paso a paso para completar el trámite a tiempo

Agendar una cita

Para tramitar la renovación, el interesado debe agendar una cita a través del sistema correspondiente y acudir personalmente a la Embajada en la fecha asignada, presentando el pasaporte que se desea renovar.

Denunciar robo o pérdida

En caso de robo, pérdida o destrucción total, deberá levantarse un acta ante la autoridad ministerial en territorio nacional y en el extranjero ante la autoridad competente del país en donde se encuentre; también se deberá llenar el formato que proporcione la oficina de pasaportes o consular para dicho fin.

Situaciones particulares

Existen situaciones particulares según el perfil del solicitante. En el caso de mujeres casadas cuyo pasaporte incluya el apellido de casada, será necesario entregar una copia certificada del acta de matrimonio.

Si se trata de personas mexicanas por naturalización, deberán presentar el original de la Carta de Naturalización y comprobar que han permanecido en territorio nacional durante al menos los últimos cinco años, mediante sellos visibles en su pasaporte; de no cumplir con este requisito, no será posible realizar el trámite.

Efectuar el pago

Finalmente, se debe cubrir el pago con base a las tarifas vigentes, el cual se efectúa mediante transferencia o depósito bancario.

Durante la revisión es posible que se soliciten requisitos adicionales, por lo que se recomienda llevar el acta de nacimiento original el día de la cita.

¿Qué necesito para renovar mi pasaporte vencido?

Para obtener el pasaporte mexicano cuando este ya ha expirado, es necesario cumplir con una serie de pasos y presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (como credencial del INE o cédula profesional)

Comprobante de pago de derechos y la CURP certificada.

Incluir el formato de solicitud que proporciona la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.

Este trámite se realiza de manera presencial y la cita correspondiente debe gestionarse previamente a través del sitio web oficial.

¿Qué pasa si tengo el pasaporte caducado?

Si el pasaporte mexicano ya venció, no podrás salir del país, ya que la mayoría de los territorios internacionales exigen que el documento tenga al menos seis meses de vigencia.

En caso de ser nativo, sí puedes ingresar a México con el documento caducado, pero no podrás salir del país con este mismo.

Para volver a utilizarlo, es necesario renovarlo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores o en un consulado. Además, si el pasaporte venció hace más de 10 años, el trámite deberá realizarse como si fuera una solicitud por primera vez.