El clima en México vuelve a mostrar contrastes marcados este martes 7 de abril. El avance del frente frío número 43, combinado con una masa de aire polar, provocará lluvias, vientos intensos y un descenso de temperaturas en varias regiones del país, mientras que otras zonas continuarán bajo una intensa ola de calor. El sistema frontal se desplaza sobre el sureste y la península de Yucatán, generando precipitaciones de distinta intensidad. Los estados más impactados serán Chiapas y Oaxaca, donde se esperan lluvias más intensas, mientras que en el centro del país y el Valle de México habrá chubascos acompañados de actividad eléctrica e incluso posible caída de granizo. En la Ciudad de México y el Estado de México, el día comenzará con cielo parcialmente nublado, pero por la tarde aumentará la probabilidad de lluvias, lo que podría afectar la movilidad y actividades al aire libre. La masa de aire polar asociada con el frente frío dará lugar a un evento de “Norte”, principalmente en regiones costeras. Las rachas más intensas se registrarán en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde podrían alcanzar hasta 80 km/h. En el litoral del Golfo de México —incluyendo Veracruz, Tabasco y Campeche— también se prevén vientos fuertes, aunque de menor intensidad, junto con oleaje elevado. Estas condiciones podrían representar riesgos para la navegación y zonas costeras. A pesar de las lluvias, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente muy caluroso en gran parte del país, especialmente en el occidente y sur. Estados como Sinaloa, Michoacán y Guerrero podrían registrar temperaturas de hasta 45 grados. Este contraste entre lluvias intensas en algunas regiones y calor extremo en otras será una de las principales características del clima en México durante esta jornada, lo que obliga a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles riesgos como inundaciones, deslaves o golpes de calor.