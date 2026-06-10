La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a suspender labores presenciales y operar bajo esquemas de trabajo remoto el próximo 11 de junio. El objetivo es reducir la movilidad en la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026.

La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual también establece la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de la capital adscritas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Regresa el trabajo remoto en México, dada la inauguración del Mundial 2026

“Hoy se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para suspender labores el día 11 en oficinas públicas y promover esquemas que permitan evitar tráfico y complicaciones durante la inauguración del Mundial” , señaló la mandataria.

Detalles del feriado del 11 de junio por Mundial 2026

El DOF señala que las dependencias y entidades del Gobierno Federal con sede en la Ciudad de México deberán implementar modalidades de teletrabajo, trabajo a distancia o esquemas laborales flexibles para su personal.

La medida busca contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial y la continuidad de las actividades administrativas durante los eventos relacionados con el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, la disposición no aplicará para áreas consideradas esenciales, entre ellas:

Servicios de salud.

Seguridad pública.

Protección civil.

Control migratorio y aduanero.

Transporte.

Telecomunicaciones.

Energía y suministro de agua.

Programas sociales.

Atención ciudadana presencial.

Actividades vinculadas con la organización y seguridad del Mundial.

Regresa el trabajo remoto en México

El decreto insta al sector privado y social para que, en la medida de lo posible, adopten esquemas de trabajo remoto o flexible en actividades administrativas no esenciales.

Sheinbaum aclaró que esta medida no será obligatoria para las empresas privadas, aunque hizo un llamado a colaborar para disminuir la movilidad en la capital.

“Es una orientación para el trabajo administrativo. En el caso del Gobierno Federal sí es obligatorio; para las empresas privadas es una recomendación para quienes puedan operar a distancia”, explicó.

Suspensión de clases en Ciudad de México

El decreto también confirma la suspensión de actividades escolares el jueves 11 de junio de 2026 en planteles públicos y privados de todos los niveles educativos dependientes de la SEP en la Ciudad de México.

La medida aplicará para:

Preescolar. Primaria. Secundaria. Escuelas normales y formación docente. Bachillerato y preparatorias. Universidades y educación superior.

El objetivo es facilitar la movilidad y reforzar la seguridad vial ante la alta afluencia de personas esperada por la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.