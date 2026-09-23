Las clases terminarán antes de comenzar el último receso del año.

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Las clases en los colegios oficiales de Bogotá terminarán el 29 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario académico establecido por la Secretaría de Educación del Distrito. Esa fecha marca el cierre de las 40 semanas lectivas previstas para los estudiantes de las instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media de la capital.

La programación quedó definida mediante la resolución que estableció el calendario académico de 2026 y contempla dos períodos lectivos durante el año. El segundo semestre, que comenzó el 6 de julio, se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre.

¿Cuándo terminan las clases en los colegios oficiales de Bogotá en 2026?

Según el calendario oficial, el 29 de noviembre de 2026 será el último día de clases para los estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá.

La fecha corresponde al cierre del segundo período lectivo del año, que comprende 20 semanas de actividad académica. El primer semestre se desarrolló entre el 26 de enero y el 21 de junio, mientras que el segundo comenzó el 6 de julio y finalizará el 29 de noviembre.

De esta manera, los estudiantes completarán las 40 semanas lectivas establecidas para el calendario académico de 2026.

¿Cuándo empiezan las vacaciones escolares después de terminar las clases?

Una vez finalice el período académico, los estudiantes tendrán un receso escolar de varias semanas. De acuerdo con la Secretaría de Educación, el receso estudiantil de fin de año comenzará el 30 de noviembre de 2026.

Este descanso se extenderá hasta el 11 de enero de 2027, por lo que los estudiantes tendrán seis semanas de receso al finalizar el año escolar.

¿Cuándo es la semana de receso escolar de octubre en Bogotá?

Antes del cierre definitivo del calendario escolar, los estudiantes de los colegios oficiales tendrán una semana de receso en octubre.

La resolución establece que esta pausa irá del 5 al 12 de octubre de 2026. El período está incluido dentro de las semanas de receso estudiantil previstas para el año.

Esta semana no debe confundirse con el cierre del año escolar: después del receso de octubre, los estudiantes retomarán sus actividades académicas hasta completar el segundo semestre.

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