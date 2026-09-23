Farmacias Similares prepara una nueva etapa de expansión internacional y diversificación de negocios. La compañía explora llevar al Dr. Simi a España, mientras acelera el crecimiento de negocios como Simi Café, de acuerdo con Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de la empresa.

El directivo explicó a El Cronista que 2026 representa un periodo de expansión y diversificación para Farmacias Similares, con el objetivo de consolidar los negocios existentes y probar nuevas líneas de negocio alrededor de la marca del Dr. Simi.

En este contexto, la compañía analiza replicar en España una estrategia similar a la que desarrolló en Japón, aunque no necesariamente mediante una tienda Similandia.

“Estamos explorando la posibilidad de una fusión entre, no Similandia como tal, pero un ejercicio parecido a lo que hicimos en Japón, pero en España”, dijo González Herrera durante la presentación de los nuevos peluches del Dr. Simi en colaboración con Disney y Star Wars.

Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares. Firewall20/Wikimedia

Dr. Simi busca espacio en España

La expansión internacional de Dr. Simi toma como referencia la estrategia implementada en Japón, donde Similandia abrió una tienda temporal de tres plantas en el distrito de Shibuya, Tokio.

El establecimiento pop-up buscó posicionar al personaje mexicano entre los consumidores japoneses mediante la experiencia física de la tienda y campañas digitales orientadas a introducir al Dr. Simi en el imaginario cultural de ese mercado.

Ahora, Farmacias Similares analiza una estrategia similar en España, como parte de un proceso de expansión de la marca más allá de su negocio tradicional de farmacias.

La compañía ha convertido al personaje en un activo que trasciende la venta de medicamentos genéricos, con nuevas experiencias, productos, colaboraciones comerciales y negocios vinculados al universo del Dr. Simi.

Farmacias Similares acelera Simi Café

La diversificación de Farmacias Similares también avanza en México. La compañía ha desarrollado nuevas líneas de negocio como SimiPET Care, SimiFest, servicios financieros -con la colaboración de Stori- y Simi Café, además de explorar modelos que combinan algunos de estos conceptos.

En el caso de SimiPET, la compañía ha ampliado su presencia en el segmento de servicios para mascotas, mientras que el negocio de cafeterías continuará con nuevas aperturas.

González Herrera adelantó que Simi Café contempla llegar a destinos como Holbox, Cancún, Polanco y Guadalajara, además de continuar con la apertura de más unidades.

“Vamos a abrir muchas más y llegar a muchos más lugares y también fusiones”, señaló.

El ejecutivo explicó que la estrategia de Farmacias Similares consiste en experimentar con distintos formatos y productos para identificar aquellos que puedan convertirse en negocios de mayor escala.

“Estamos probando y nos gusta experimentar. Probar y entender qué funciona”, mencionó.

La compañía, fundada por Víctor Manuel González Torres, busca así ampliar el ecosistema alrededor de Farmacias Similares, con negocios que van desde medicamentos y servicios para mascotas hasta alimentos, entretenimiento y experiencias de marca.

Dr. Simi y Disney lanzan Simi Yoda y Simi Chubaca

La estrategia de diversificación también alcanza las colaboraciones de marca. Este 23 de septiembre, Dr. Simi presentó en Ciudad de México su segunda colaboración con Disney, ahora inspirada en Star Wars.

La alianza contempla el lanzamiento de dos nuevos personajes: Simi Yoda y Simi Chubaca, de los que se producirán cerca de 30,000 figuras que estarán disponibles en las unidades de Farmacias Similares en México.

González Herrera resaltó que la creación de estos nuevos peluches se desarrolla en la fábrica de CINIA en Puebla, misma que ayuda a que personas con capacidades diferentes tengan acceso a “un trabajo digno”. Según el ejecutivo, actualmente tienen 900 colaboradores en el lugar.

Directivos de ambas compañías señalaron que la relación con Disney continúa evolucionando y que existen nuevos proyectos en desarrollo, incluida la posibilidad de realizar una colaboración de carácter animado.

“La relación ha evolucionado, ha sido muy exitosa. Nuevamente, dentro de las pláticas que tenemos como organizaciones, hay muchos proyectos distintos que estamos encontrando la forma de desarrollar, de trabajar juntos que haga sentido también con el perfil de Dr. Simi (...) y justo cómo podemos contar estas historias a través de esta alianza es parte también de lo que estamos proyectando”, explicó González Herrera.