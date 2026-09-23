Fitch Ratings mantuvo la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en “AA(mex)” con perspectiva Estable, pero advirtió que la petrolera enfrenta riesgos asociados a un perfil financiero débil, marcado por una liquidez ajustada, generación de flujo de caja operativo persistentemente negativa y una estructura financiera que continúa presionada.

A través de un comunicado, la agencia explicó que la calificación refleja el respaldo del Gobierno de México y las medidas implementadas para fortalecer el vínculo entre Pemex y el soberano, pese a las debilidades financieras de la petrolera estatal.

La semana pasada, Fitch Ratings también ratificó la nota soberana de México y señaló a Pemex como un “riesgo adicional” para las finanzas públicas.

“Una caída en la producción de refinación este año y las consiguientes importaciones de combustible costoso han demostrado que un cambio operativo en la empresa sigue siendo esquivo”, expuso Fitch.

Pemex con perfil financiero débil

Fitch señaló que el perfil financiero de Pemex continúa débil, aun cuando la compañía ha mostrado una mejora en su EBITDA derivada de mejores precios, mayores eficiencias operativas, una mayor utilización de las refinerías y una reducción de la deuda financiera.

La agencia destacó que la liquidez de Pemex sigue siendo ajustada y que su flujo de caja operativo no alcanza para cubrir completamente el gasto de capital, lo que mantiene presión sobre la flexibilidad financiera de la empresa.

Al cierre de junio de 2026, Pemex registró una deuda de u$s91,453 millones, mientras que sus gastos por intereses ascendieron a u$s2,674 millones, equivalentes a cerca de 34% del EBITDA trimestral registrado durante el segundo trimestre del año.

La calificadora espera que la relación deuda/EBITDA de Pemex disminuya a 4.0 veces en 2026, desde 8.0 veces en 2025, impulsada por mayores precios del crudo y de los productos refinados. Sin embargo, estima que esta métrica promediará 7.0 veces durante el horizonte de calificación, un nivel que considera todavía débil y consistente con un perfil crediticio individual (PCI) de categoría “ccc”.

Inversión insuficiente presiona a Pemex

El análisis de Fitch consideró que el desempeño operativo de Pemex se ha debilitado como consecuencia de años de inversión insuficiente en activos de exploración y producción, así como en refinación.

La agencia señaló que los incidentes registrados en activos críticos son indicativos de un gasto de capital de mantenimiento insuficiente, mientras que la producción ha disminuido y el desarrollo de nuevos campos se ha ralentizado.

Fitch expuso que la estrategia gubernamental ha cambiado durante el último año para permitir una mayor participación privada en actividades de exploración y producción. Las negociaciones y contratos actuales podrían contribuir a una estabilización de la producción a partir de 2028, seguida de un posible crecimiento en los años posteriores.

Pemex enfrenta presión de liquidez

A junio de 2026, la petrolera reportó MXN138,678 millones en efectivo y equivalentes, frente a una deuda total de MXN1.6 billones y deuda de corto plazo por MXN213,100 millones.

Para Fitch, las operaciones de P-Cap, la gestión de pasivos realizadas en 2025 y una emisión de deuda local en febrero de 2026 ayudaron a mejorar el calendario de vencimientos.

Las amortizaciones previstas para 2027 bajaron a u$s4,700 millones, desde u$s7,700 millones a junio de 2025. Para el resto de 2026, Pemex tenía amortizaciones pendientes por u$s7,100 millones, las cuales Fitch considera que estarán cubiertas en su totalidad por el apoyo gubernamental aprobado para este año.

Pese a la mejora esperada en el apalancamiento, Fitch mantiene el PCI de Pemex en “ccc”, debido principalmente a la debilidad de su estructura de capital, rentabilidad y generación persistente de flujo de caja.