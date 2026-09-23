Sigue la alerta por el huracán Polo para este miércoles: se esperan lluvias y vientos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Fuente: Shutterstock.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió una advertencia urgente debido a la evolución y trayectoria del huracán Polo, el cual continúa desplazándose como un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson al sur de las costas mexicanas. De esta manera, confirmó que sigue la alerta para este miércoles y se esperan lluvias y vientos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Las autoridades del clima en México señalaron que la extensa circulación de este sistema ciclónico generará precipitaciones acumuladas de gran peligro, acompañadas de tormenta eléctrica, granizo y ráfagas de viento excepcionales . Ante este panorama, se recomienda a la población de las regiones involucradas extremar precauciones ante posibles deslaves, incremento en los niveles de ríos y severas inundaciones en zonas bajas.

Sigue la alerta por el huracán Polo para este miércoles: se esperan lluvias y vientos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero SMN

¿Qué estados serán los más afectados por el huracán Polo a partir de este miércoles 23 de septiembre?

El impacto del huracán se sentirá con mayor fuerza en el occidente y sur del territorio nacional, donde las condiciones atmosféricas se han tornado sumamente críticas. El SMN mantiene un seguimiento puntual sobre la evolución de este fenómeno:

Jalisco (sur y oeste)

Colima

Michoacán (oeste y costa)

Guerrero (costa y oeste)

Chiapas (este y sur).

Pronóstico de lluvias y precipitaciones para las próximas horas

Las precipitaciones se dividirán de acuerdo con su nivel de severidad en diversas regiones del país, afectando tanto a zonas costeras como a estados del interior debido a la interacción con ondas tropicales.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Sigue la alerta por el huracán Polo para este miércoles: se esperan lluvias y vientos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero SMN

Vientos fuertes, granizo y oleaje elevado

Las condiciones marítimas y eólicas representan otro de los peligros principales para las costas mexicanas, con la presencia de ráfagas de viento muy violentas y un mar peligroso.

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h : Costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y costas de Oaxaca.

Oleaje severo: Alturas de 7.0 a 9.0 metros en costas de Colima, Michoacán y Guerrero; de 2.0 a 3.0 metros en Jalisco y Oaxaca.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

Mientras el sur y centro enfrentan el embate de las tormentas, el norte del país mantendrá un ambiente sumamente caluroso debido a una circulación anticiclónica.