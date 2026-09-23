Es una condición médica real y se llama Síndrome de Bogorad.

El ISSSTE graficó de una forma ingeniosa lo que muchas personas sienten al comer, en especial si se trata de alguien que ama los tacos. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado explicó el por qué una persona llora cuando come. Si te ocurre esto, se trata de una condición de salud médica conocida como el Síndrome de Bogorad.

“¿Llorar de emoción por un taco? Fuera de broma, esto es una condición médica real y se llama Síndrome de Bogorad”, dijo el ISSSTE en su más reciente publicación. Según el Instituto, el hecho de llorar cuando se come algo que es gustoso, se debe a que en el cerebro ocurre una especie de “cortocircuito” que se produce en los nervios de la cara. Tranquilos, esto es algo inofensivo y no representa algún tipo de trastorno o daño.

Tiene tratamiento, con bótox. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué produce el síndrome de Bogorad o “lágrimas de cocodrilo”

El síndrome de Bogorad es una secuela de una parálisis facial previa. “Al recuperarse el nervio, algunas fibras destinadas a estimular la producción de saliva pueden conectarse de forma anormal y activar la glándula lagrimal”, detalló el ISSSTE.

“El síndrome recibe su nombre de F. A. Bogorad, un neuropatólogo ruso, y también se denomina ‘lagrimeo gustativo’ o ‘lagrimeo paroxístico’” , aclaró National Library of Medicine de los NIH.

"El término «lágrimas de cocodrilo» proviene de la antigua creencia de que los cocodrilos lloran tras matar a sus víctimas", NIH. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Síntomas que produce el síndrome de Bogorad

El anuncio del ISSSTE indicó que este síndrome es “un reflejo físico e involuntario que ocurre al oler, morder o masticar”, es algo que no es directamente emocional.

- Lagrimeo en un solo ojo: el llanto ocurre únicamente del lado de la cara que sufrió una parálisis.

- Activación por sabor: El lagrimeo es más intenso con alimentos muy condimentados, ácidos o calientes.

El síndrome de Bogorad tiene tratamiento: bótox

El ISSSTE indicó que el síndrome de Bogorad tiene tratamiento y se trata con pequeñas dosis de toxina botulínica o bótox aplicada en la glándula lagrimal para que sea un “tratamiento más efectivo”.