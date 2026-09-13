La Ley Federal del Trabajo (LFT) determina cuáles son los feriados no laborables y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)regula que estas jornadas de descanso sean otorgadas a todos los trabajadores de México.

Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y no aparecen en esta lista, como el Día de la Independencia

¿Qué se celebra el Día de la Independencia?

El “Día de la Independencia” se celebra en México cada 15 y 16 de septiembre para conmemorar el inicio de la lucha por la libertad del país. Esta conmemoración, que se remonta al Grito de Dolores dado por Miguel Hidalgo en 1810, rinde homenaje a los héroes y heroínas que se levantaron contra el dominio español. Es un evento que evoca el orgullo nacional y la identidad de todos los mexicanos.

El 15 de septiembre se conoce como la “Noche del Grito”, donde figuras emblemáticas como el presidente de México recrean el llamado a la independencia ante miles de ciudadanos en el Zócalo. Esta tradición, que incluye vítores y fuegos artificiales, se replica en diferentes localidades, fomentando un sentido de unidad y celebración colectiva en torno a la historia y la cultura mexicana.

El 16 de septiembre, jornada de desfiles y festividades, reafirma el compromiso del pueblo con los valores de libertad y justicia. Las celebraciones abarcan desfiles cívico-militares, eventos culturales y reuniones familiares donde se disfruta de la gastronomía y música tradicional. Este día no solo celebra la independencia lograda, sino que también sirve como un recordatorio del esfuerzo continuo por mantener y defender la democracia y la igualdad en el país.

Día Mundial del Medio Ambiente (foto: Pixabay).

¿Cómo celebrar y conmemorar el Día de la Independencia?

Celebra el Día de la Independencia con una reunión sencilla: comida típica, música y banderas. Decora con los colores patrios y apoya a artesanos locales.

Conmemora asistiendo a actos cívicos, izando la bandera y cantando el himno. Guarda un minuto de silencio por quienes lucharon por la libertad.

Aprende y comparte la historia: visita museos, lee documentos y conversa en familia. Difunde mensajes responsables en redes y promueve el respeto.

Para finalizar, es necesario tener presente que los festivos no solo son días para descansar, sino que también tienen una importante función social y cultural que nos permiten reflexionar sobre nuestra historia, fortalecer las costumbres y construir una identidad colectiva.