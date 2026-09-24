¡Pilas! Este día de octubre inicia la última convocatoria e incorporación de 2026 al Ejército Nacional de Colombia.

La convocatoria estará disponible durante todo el mes y contempla beneficios económicos para quienes sean seleccionados.

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El Ejército Nacional de Colombia abrirá el 1 de octubre de 2026 la incorporación del cuarto y último contingente del año para prestar el servicio militar. El proceso estará habilitado hasta el 31 de octubre y estará dirigido a colombianos entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24 , de acuerdo con las condiciones establecidas para la incorporación.

La convocatoria contempla cupos para hombres y mujeres en distintas regiones del país. Mientras que para los hombres la definición de la situación militar hace parte de las obligaciones previstas por la legislación, las mujeres pueden incorporarse de manera voluntaria.

¿Cuándo comienza la última convocatoria del servicio militar en 2026?

El proceso de incorporación del cuarto contingente de 2026 comenzará el jueves 1 de octubre y se extenderá durante todo el mes. Esto significa que los interesados podrán adelantar el proceso hasta el 31 de octubre, según la convocatoria difundida para esta incorporación.

Los jóvenes que quieran participar pueden iniciar el registro en los canales oficiales de incorporación del Ejército Nacional o acudir al Distrito Militar más cercano para recibir orientación sobre las etapas que deben cumplir.

El Ejército cuenta con puntos de atención distribuidos en diferentes departamentos y municipios del país para quienes necesiten información sobre el proceso.

¿Qué jóvenes pueden prestar el servicio militar en Colombia en 2026?

La convocatoria está dirigida a colombianos entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24 años, siempre que cumplan las demás condiciones exigidas durante el proceso de selección.

Para comenzar el trámite, los interesados deben registrarse y posteriormente cumplir con las evaluaciones correspondientes, entre ellas los exámenes médicos.

En el caso de las mujeres, la prestación del servicio militar es voluntaria. El Ejército también contempla su participación en los procesos de incorporación.

¿Cuánto dura el servicio militar en Colombia?

El servicio militar tiene una duración de 12 meses como regla general. La información oficial de incorporación señala que existe la posibilidad de extender voluntariamente el tiempo de servicio bajo las condiciones establecidas por la institución.

La duración concreta puede variar de acuerdo con la modalidad y las condiciones aplicables al incorporado. Por eso, quienes estén adelantando el proceso deben verificar directamente con el Ejército cuál será el periodo correspondiente a su incorporación.

¡Pilas! Este día de octubre inicia la última convocatoria e incorporación de 2026 al Ejército Nacional de Colombia. Ejército Nacional de Colombia

¿Cuánto pagan por prestar el servicio militar en 2026?

Uno de los principales cambios en el esquema de beneficios es la bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para quienes prestan el servicio militar. El Ejército ya informó este beneficio en las convocatorias de 2026.

Además del pago mensual, los jóvenes incorporados pueden acceder a otros beneficios durante su permanencia en la institución, entre ellos alimentación, alojamiento, atención en salud y formación.

También existen beneficios relacionados con educación y capacitación. El Ejército ha señalado el acceso a programas de formación laboral y técnica con el SENA, así como posibilidades de continuar posteriormente una carrera dentro de las Fuerzas Militares.

¿Cómo pueden inscribirse los jóvenes al servicio militar?

Los interesados pueden comenzar el proceso a través de la plataforma oficial de incorporación del Ejército Nacional y consultar los requisitos antes de presentarse. También pueden acercarse directamente al Distrito Militar correspondiente para recibir información y orientación.

La institución recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales y evitar intermediarios o tramitadores. Una vez iniciado el proceso, los aspirantes deberán presentar la documentación requerida y avanzar por las diferentes etapas de selección.