Según trascendió, el gobierno de Estados Unidos implementará desde diciembre un cambio en el sistema vinculado con el servicio militar: el registro de jóvenes será automático. La medida, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos dentro del presupuesto de defensa y promulgada por Donald Trump, generó dudas y preocupación sobre un posible regreso del servicio militar obligatorio. Sin embargo, el punto central es otro: no se trata de un reclutamiento, sino de un cambio administrativo en cómo se inscriben los jóvenes en una base de datos estatal. A partir de la nueva normativa, todos los hombres de entre 18 y 26 años que vivan en Estados Unidos serán registrados automáticamente en el Sistema de Servicio Selectivo. Esto incluye: Quedan excluidos quienes tengan visas temporales (por ejemplo, estudiantes o turistas). Hasta ahora, el sistema funcionaba de manera mixta: en muchos estados el registro ya era automático (por ejemplo, cuando se tramitaba la licencia de conducir), pero en otros casos los jóvenes debían hacerlo por su cuenta dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años. Con el nuevo esquema, el Estado asume esa responsabilidad en todo el país, eliminando el riesgo de que alguien sea sancionado por no haberse registrado sin saberlo. Este es el punto más importante: estar registrado no significa que una persona vaya a ser reclutada. Estados Unidos no aplica servicio militar obligatorio desde 1973. Y para que vuelva a existir, se necesitaría: El registro en el Servicio Selectivo es simplemente una base de datos preventiva. Funciona como un “seguro” estatal ante una eventual crisis extrema (por ejemplo, una guerra de gran escala), pero no implica ninguna obligación actual de servir. Hoy, todos los hombres en ese rango de edad ya están obligados a registrarse. La diferencia es que ahora lo hará automáticamente el gobierno.