En esta noticia Aumenta la cartera

Banorte cerró el segundo trimestre con una utilidad neta de MXN $15,500 millones, lo que representó un incremento de apenas 1% en comparación con el trimestre previo, así como un alza de 6% en la comparación anual.

Ello bastó para que el banco regresara a la senda positiva después de que en el primer trimestre registró una caída secuencial de sus utilidades de 3% contra el último cuarto del año pasado.

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En su reporte financiero, correspondiente al periodo mayo-junio de este año, el banco que lidera Marcos Ramírez señaló que los Ingresos por Intereses Netos disminuyeron 5% en el trimestre, al ser afectados por un menor valor de los instrumentos denominados en Unidades de Inversión y que corresponden al negocio de pensiones, a lo que se sumó una inflación estacionalmente baja en el trimestre.

Sin embargo, Banorte aclaró que estos fenómenos no tuvieron un impacto en la utilidad, pues fueron compensados por ajustes equivalentes en las reservas técnicas.

El crecimiento anual fue impulsado por la gestión del costo de fondeo, así como el crecimiento y la mezcla del portafolio.

Aumenta la cartera

El banco detalló que durante el segundo cuarto del año la cartera de crédito, excluyendo la de gobierno, mostró un alza de 2% trimestral.

Uno de los principales motores del banco fue la cartera de consumo, “impulsada por la resiliencia en la demanda interna, alianzas comerciales, nuestro modelo operativo simplificado y la continua implementación de nuestra estrategia de hiperpersonalización”.

En este sentido, el banco detalló que las carteras con mayor crecimiento fueron las de auto y nómina, con un alza de 4% para cada categoría, seguida de la correspondiente a las tarjetas de crédito, que subieron 2%, y el hipotecario que apenas se expandió 1% trimestral.

Por otra parte, en la banca mayorista, la cartera comercial incrementó +3% impulsada por mayores necesidades de capital de trabajo y refinanciamiento de pasivos, mientras que la corporativa +1%, aún afectada por prepagos y la apreciación del peso mexicano.

En la comparación anual, el crédito otorgado por el banco mostró un mejor comportamiento con un incremento de 8%, impulsado por la cartera automotriz, que se expandió 26%, la de nómina, con una expansión de 14%, mientras que la de tarjeta de crédito subió 12%.