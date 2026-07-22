Centro corporativo que agrupa a Telcel y otras empresas de Grupo Carso, de Carlos Slim.

América Móvil reportó una utilidad neta de MXN $24,000 millones en el segundo trimestre de 2026, un alza interanual de 9.2%, respaldada por el dinamismo en sus operaciones y un incremento de 4.8% en sus ingresos consolidados, que alcanzaron los MXN $266,400 millones. El EBITDA del grupo se situó en MXN $96,000 millones (+3.8%), mientras que la utilidad operativa repuntó 9.5% para ubicarse en 52,000 millones de pesos.

Gran parte de este avance, se lee en el reporte financiero de la empresa de Carlos Slim, tuvo su origen en México, mercado que se consolidó como el principal catalizador del grupo durante el periodo, tras el impulso en el consumo de datos móviles, la migración a pospago y la acelerada expansión de la fibra óptica.

En el mercado local, este empaque operativo se tradujo en un aumento del ingreso promedio por usuario (ARPU), reflejo de una mayor monetización de su base de clientes.

El negocio móvil continuó migrando hacia clientes de mayor valor. Durante el trimestre, América Móvil sumó 3.5 millones de usuarios de pospago en toda la región. Brasil aportó 1.5 millones de altas, seguido por Colombia con 250,000 y México con poco más de 100,000 nuevos clientes de contrato, una categoría que suele generar ingresos más elevados y una menor rotación que el prepago.

La expansión de la fibra óptica siguió siendo uno de los pilares del crecimiento. Entre abril y junio, América Móvil añadió 531,000 accesos de banda ancha fija, impulsados principalmente por México, que aportó 170,000 nuevas conexiones, por delante de Brasil (83,000) y Colombia (74,000). A ello se sumó la incorporación de 110,000 clientes de televisión de paga, reflejo de la mayor adopción de paquetes integrados de conectividad y entretenimiento.

Aunque América Móvil no desagrega los resultados de su división empresarial, el grupo destacó un mayor dinamismo en los ingresos por servicios, que crecieron 5.8% a tipo de cambio constante, apoyados en la expansión de los negocios de conectividad y banda ancha. La estrategia de incrementar el peso de los servicios de mayor valor permitió blindar los ingresos consolidados y el flujo operativo del grupo, pese al entorno de mayor competencia y volatilidad cambiaria.